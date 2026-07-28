Driftpersonal avfall och återvinning Bräcke kommun
Härjedalens kommun / Renhållningsjobb / Bräcke Visa alla renhållningsjobb i Bräcke
2026-07-28
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Vi söker nu en engagerad medarbetare till driftgruppen inom avfall och återvinning i Bräcke kommun.
Är du flexibel, har ett intresse för miljö och återvinning och trivs med att arbeta utomhus?
Då kan det här vara rätt tjänst för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som driftpersonal har du en varierad arbetsdag med flera olika arbetsuppgifter. Du blir en del av vårt team som bemannar kommunens återvinningscentraler. Din huvudsakliga uppgift är att hjälpa våra kunder genom att informera och guida dem i hur avfallet ska sorteras på rätt sätt.
Du ansvarar även för att sköta och underhålla våra anläggningar, där arbete med lastmaskin är en central del av vardagen. I rollen ingår dessutom digital rapportering och viss fakturering.
Ett annat ansvarsområde är skötseln av återvinningsstationerna i Bräcke kommun. Du säkerställer att det är rent, välorganiserat, snöröjt och halkbekämpat för våra besökare. Vid behov kan du också komma att stötta våra anläggningar i Bergs kommun.
Övriga arbetsuppgifter inkluderar:
Byggnationer och reparationer, som uppförande av staket och kärlställ.
Service och underhåll av insamlingsplatser och avfallskärl.
Hämtning av grovavfall, exempelvis kylskåp och frysar, från privatpersoner som behöver hjälp att transportera detta till återvinningscentralen.
Om dig
För att trivas i den här rollen behöver du vara en driven och ansvarstagande person som tycker om att arbeta utomhus. Du hanterar fysiskt krävande uppgifter och är praktiskt lagd med en lösningsfokuserad inställning. Du kommer att jobba såväl självständigt som tillsammans med övriga kollegor och som person är du en lagspelare.
Vi är vårt bolags ansikte utåt varför vi lägger stor vikt vid servicemedvetenhet – du tycker om mötet med andra människor och att få hjälpa till ser du som något naturligt.
Du är:
Självgående: Du vet vad du ska göra, du gör det och skulle du inte veta tar du reda på det.
Gillar att vara ute: Om väder och vind biter ifrån, så biter du ihop och tillbaka.
Ordningsam och punktlig: Var sak har sin plats för dig och på morgonen går du upp när klockan ringer.
God kondition och rörlighet: Du avslutar gärna dagen med nytt rekord på stegräknaren.
Flexibel: När dagen inte blir som du tänkt dig, då ser du det fina i att varje dag är unik.Kvalifikationer
B-körkort
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Vana av att köra maskiner, såsom lastmaskin och/eller traktorgrävare
Tidigare arbete inom branschen
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, Vi arbetar för en jämn könsfördelning och uppmuntrar särskilt kvinnor att söka tjänsten. Urval sker utifrån kompetens och erfarenhet. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande och här jobbar du med att göra gott för människor och miljö i många kommande generationer. Engagemanget, nyfikenheten och intresset för att bygga relationer är det som förenar alla som jobbar här och är det som gör Vatten och miljöresurs till en arbetsplats präglad av gemenskap, glädje och laganda.
En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365.
Kompetensutveckling – för att vi ska kunna ligga i framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns möjlighet att få utvecklas.
Föräldravänlig arbetsplats – genom en flexibel inställning vill vi göra det lättare för dig att kombinera arbetet med att vara förälder.
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Urval och kallelse till intervju kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Lön och övriga anställningsvillkor överenskommes i samband med anställning. Schemalagd arbetstid, helgarbete kan förekomma
Kontaktinformation
Annica Karlsson, Arbetsledare, 0102515960, annica.karlsson@vattenmiljoresurs.se
Håkan Westling, Facklig representant Kommunal, hakan.westling@vattenmiljoresurs.se
Arbetsplats
Bräcke
Viktig information:
Arbetsgivare: Vatten och Miljöresurs Mitt AB
Ref.nr: 5158531600
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510)
843 31 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Jobbnummer
10013868