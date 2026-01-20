Driftledare Yttre Skötsel
2026-01-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Åtvidaberg
Vill du leda, utveckla och driva arbetet med att skapa hållbara och välskötta utemiljöer? Vi söker en engagerad och erfaren Driftledare som vill ta ansvar för planering, kvalitet och arbetsledning inom yttre skötsel.
Om rollen
Som Driftledare har du ett helhetsansvar för att leda och utveckla den operativa verksamheten inom yttre skötsel. Du säkerställer att driftuppdrag genomförs effektivt, säkert och med hög kvalitet - och att resurser används smart och hållbart. Rollen är både strategisk och operativ, vilket innebär att du arbetar nära verksamheten ute i fält samtidigt som du driver planering, uppföljning och utveckling.
Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för planering, styrning, ekonomi och uppföljning av yttre skötsel
Operativ ledning och samordning av förmän, maskinförare och driftpersonal
Planering av säsongsinsatser och beredskap inför vinter- och sommarsäsong
Upprätta årstidsplaner, scheman och resursfördelning
Säkerställa kvalitet och följa upp utfört arbete
Identifiera utvecklings- och effektiviseringsmöjligheter
Personalansvar och utveckling av medarbetare
Arbeta med arbetsmiljö, säkerhet och efterlevnad av rutiner och lagkrav
Delta i budgetarbete och uppföljning av driftkostnader
Vara kontaktperson gentemot entreprenörer, beställare, kunder och övriga aktörer
Initiera och följa upp felanmälningar, planerat underhåll och åtgärder
Aktivt bidra till verksamhetens strategiska utveckling
Kombinera kontorsarbete med operativ närvaro ute i driftområdena
Kvalifikationer och erfarenhet:
Minst 3 års erfarenhet av arbetsledning inom yttre skötsel
Utbildning från Naturbruksgymnasium (Trädgård) eller eftergymnasial trädgårdsutbildning (minst 2 år), eller motsvarande kompetens
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande förståelse för budget och ekonomisk uppföljning
Meriterande:
TCYK yrkesbevis
Erfarenhet från kommunal markdrift eller fastighetsförvaltning
Erfarenhet i ledande befattningDina personliga egenskaper
Tydlig, trygg och kommunikativ ledare
Strategisk och lösningsorienterad
Mycket god planerings- och samordningsförmåga
Beslutsam, kvalitetsmedveten och resultatfokuserad
Skapar engagemang, delaktighet och god laganda
Trivs med att växla mellan fältarbete och administrativa uppgifter
Arbetstider och villkor:
Beredskap, övertid och helgarbete kan förekomma, särskilt under vintersäsong. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: admin@baltazaragro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baltazar Agro AB
(org.nr 556893-6701) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Marcus Oscarsson admin@baltazaragro.se Jobbnummer
9694893