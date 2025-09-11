Driftledare till Svenska Retursystem | Helsingborg
Om Svenska Retursystem
Svenska Retursystem Svenska Retursystem är det smarta cirkulära systemet för landets livsmedel. Bolagets uppdrag handlar om att göra Sveriges livsmedelskedja effektiv och hållbar. Grundidén är att branschens distribution ska ske med gemensamma pallar och lådor som kan användas om och om igen. Ett av bolagets främsta mål är att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan. Bolaget ägs till lika delar av Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörerna.
Vill du leda och utveckla ett team över flera skift och samtidigt bidra till effektivitet, leveranssäkerhet och en cirkulär process som gör skillnad för hållbarheten? Ser du dig själv som en inkluderande och tydlig ledare som skapar arbetsglädje? Då kan du vara den Driftledare vi söker!
Svenska Retursystem, SRS, är det smarta cirkulära systemet för landets livsmedel, som kontinuerligt växer och senaste åren fått många nya kunder. Vi söker en Driftledare med placering i Helsingborg.
Din roll
Som Driftledare får du ett brett ansvarsområde att leda och planera det operativa och taktiska arbetet inom maskin, fastighet och underhåll. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 20 medarbetare och 3 underhållstekniker, fördelade på 5 skift, där skiftledarna stöttar dig i det dagliga arbetet.
Du ser till att ansvarsområdet utvecklas och når dem mål ni sätter upp genom att arbeta med bemanningsplanering, att resurser används effektivt och att produktivitet och leveranssäkerhet utvecklas - även under högsäsong och storhelger. Rollen innebär också att vara en drivkraft i förbättrings- och säkerhetsarbete, du följer upp KPI:er och kostnader för samt ansvara för kvalitet, hållbarhet och arbetsmiljö. Du blir en mycket viktig del av platschefens ledningsteam där ni tillsammans utvecklar anläggningen för att skapa en trivsam och trygg arbetsplats med effektiv och långsiktigt hållbar drift.
Det vi ser som viktigt att lyfta fram är exempelvis att rollen innebär att:
* Utveckla driften och anläggningen inom ditt ansvarsområde genom, utbildning av personal, utveckla ett systematiskt underhåll ett engagerat förbättringsarbete som leder till god produktivitet och leveranssäkerhet enligt uppsatta mål
* Följa upp och rapportera på KPI:er samt agera på avvikelser
* Du arbetar för att leveranser håller rätt kvalitet och motsvarar kundernas förväntningar.
* Föra att uppnå en säker och trygg och utvecklande arbetsplats är du drivande i det systematiska säkerhets-, förbättrings- (5S, OpUh) och arbetsmiljöarbetet (TIA)
* Arbeta med kostnadsuppföljning, fakturahantering och daglig driftkoordination tillsammans med dina kollegor.
* Ditt ansvarsområde är brett och du koordinera områden som fastighet, underhåll, materialinköp, avfallshantering och inventering
* Ha tät kontakt med andra funktioner inom bolaget som Logistik, Ekonomi, Teknik, IT, HR samt övriga inom drift
* Du initierar och ibland driver eller deltar i driva projekt kopplade till drift och anläggning
* Som en daglig användare ger du input och vill utveckla våra produktionsrapporteringssystem
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet från produktion och tidigare har haft en arbetsledande roll med ansvar för personal och produktionsutveckling. Du tycker det är roligt och har en vilja att utveckla en anläggning där du får en viktig roll. Du har god kunskap om produktionsflöden, förbättringsarbete och arbetsmiljöfrågor det är bra om du är van vid att arbeta med ekonomisk uppföljning. Erfarenhet av att leda skiftlag eller motsvarande verksamhet är meriterande.
För att passa in bra hos oss tror vi att du är en empatisk, kommunikativ person - gärna med erfarenhet av liknande roller. Du trivs med att vara närvarande skapa inkluderande team och är en tydlig ledare som skapar engagemang och arbetsglädje i teamet. Du är strukturerad och lösningsorienterad och trivs med att kombinera operativt ansvar med långsiktig utveckling. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska och har goda IT-kunskaper.
Att jobba på Svenska Retursystem
Allt startar med våra medarbetare. Med deras kunskap, initiativkraft och engagemang skapar vi trygga och långsiktiga relationer med våra kunder och våra samarbetspartners. För oss är hållbarhet en central del i verksamheten och oavsett roll så är vi stolta över att jobba på ett företag med hållbarhetsambitioner som vill vara med och ta fram lösningarna för en hållbar livsmedelskedja.
Vi är under ständig utveckling och hos oss står det aldrig stilla. Trots att vi vuxit till ett stort bolag genomsyras vi fortfarande av en stark entreprenörsanda, en anda vi är stolta över och måna om att behålla.
Hos oss har alla människor ett lika värde, vi har rättvisa anställningsvillkor och vi strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning. Vi vill främja mångfald och inkludering i allt vi gör, och genom att välkomna olika perspektiv och erfarenheter skapar vi en dynamisk arbetsmiljö.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Svenska Retursystem med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister.
Välkommen med din ansökan senast den 30:e september 2025. Tjänsten söker du via ansökningslänken.
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekryteringsprocessen innehåller bakgrundskontroll och arbetsmedicinsk undersökning.
Om du vill ha ytterligare information, är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf, angela.ekelof@jeffersonwells.se
.
