Driftledare till storgrisproduktion

Hilmér Lantbruk AB / Jordbruksjobb / Mellerud
2025-08-26


Vill du vara med och leda en modern storgrisproduktion med fokus på kvalitet, djurvälfärd och utveckling?
Vi söker en engagerad och driven driftledare som vill ta ett helhetsansvar i en modern grisproduktion. Som driftledare för storgrisproduktionen är du en nyckelperson i vår organisation och ansvarar för den dagliga driften i produktionen tillsammans med ett kompetent team.


Publiceringsdatum
2025-08-26

Om tjänsten
I rollen som driftledare kommer du att:
Leda och planera det dagliga arbetet i grisproduktionen
Ansvara för arbetsmiljö och djurvälfärd
Följa upp produktionsresultat och arbeta med ständiga förbättringar
Vara en del i det strategiska utvecklingsarbetet
Arbeta operativt i stallarna vid behov


Vi söker dig som:
Har erfarenhet av grisproduktion, gärna i ledande roll
Har god förståelse för djurhållning, smittskydd och produktionsoptimering
Är en naturlig ledare med god samarbetsförmåga
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort krävs


Vi erbjuder:
En ansvarsfull och varierande roll i ett företag med höga ambitioner
Möjlighet att påverka och utveckla både produktionen och dig själv
Arbete i en positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor
Fortbildning och stöd vid behov

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@hilmerlantbruk.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hilmér Lantbruk AB (org.nr 556994-8499), https://www.hilmerlantbruk.se/
Bäckens Gård 1 (visa karta)
464 93  MELLERUD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ägare och VD
Oscar Hilmér
oscar@hilmerlantbruk.se
0735015383

Jobbnummer
9476222

