Driftledare till storgrisproduktion
Hilmér Lantbruk AB
2025-08-26
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
Visa alla jobb hos Hilmér Lantbruk AB i Mellerud
Vill du vara med och leda en modern storgrisproduktion med fokus på kvalitet, djurvälfärd och utveckling?
Vi söker en engagerad och driven driftledare som vill ta ett helhetsansvar i en modern grisproduktion. Som driftledare för storgrisproduktionen är du en nyckelperson i vår organisation och ansvarar för den dagliga driften i produktionen tillsammans med ett kompetent team. Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
I rollen som driftledare kommer du att:
Leda och planera det dagliga arbetet i grisproduktionen
Ansvara för arbetsmiljö och djurvälfärd
Följa upp produktionsresultat och arbeta med ständiga förbättringar
Vara en del i det strategiska utvecklingsarbetet
Arbeta operativt i stallarna vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av grisproduktion, gärna i ledande roll
Har god förståelse för djurhållning, smittskydd och produktionsoptimering
Är en naturlig ledare med god samarbetsförmåga
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort krävs
Vi erbjuder:
En ansvarsfull och varierande roll i ett företag med höga ambitioner
Möjlighet att påverka och utveckla både produktionen och dig själv
Arbete i en positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor
Fortbildning och stöd vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@hilmerlantbruk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hilmér Lantbruk AB
(org.nr 556994-8499), https://www.hilmerlantbruk.se/
Bäckens Gård 1 (visa karta
)
464 93 MELLERUD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare och VD
Oscar Hilmér oscar@hilmerlantbruk.se 0735015383
