Driftledare till kund i Järna
Posti Logistics Staffing AB / Chefsjobb / Södertälje Visa alla chefsjobb i Södertälje
2025-09-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Södertälje
, Nykvarn
, Stockholm
, Upplands-Bro
, Strängnäs
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Är du en ansvarstagande lagspelare med erfarenhet från produktion? Vi söker nu en driftledare som vill vara med och driva vår verksamhet framåt!
Om rollen:
Som driftledare arbetar du aktivt i produktionen samtidigt som du planerar och leder det dagliga arbetet. Du säkerställer att teamet når uppsatta mål, följer rutiner och levererar med hög kvalitet. Tjänsten innebär stort ansvar, daglig personalledning, och att vara en nyckelperson för att verksamheten ska flyta effektivt och säkert.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från produktion och ledarskap
God svenska och engelska i tal och skrift
Truckkort och giltigt körtillstånd
Förmåga att planera, leda och motivera en arbetsgrupp
Maskin- och systemvana
Meriterande:
Kunskap i rapportering, introduktion av ny personal samt erfarenhet av produktion.
Hos oss får du ett flexibelt och utvecklande arbete i ett engagerat team. Välkommen med din ansökan!Profil
Krav för tjänsten:
Erfarenhet av produktionsarbete.
Förmåga att planera, leda och delegera inom en arbetsgrupp.
God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.
Strukturerad och initiativtagande.
Giltigt truckkort och körtillstånd.
Arbetet är förlagt måndag-fredag 07:00-16:00
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Jobbnummer
9490398