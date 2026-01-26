Driftledare till Hallstahammar
Västanhede Charter AB / Logistikjobb / Hallstahammar
2026-01-26
Västanhede är en svensk, familjeägd koncern med hjärtat i Dalarna. Vi består av olika bolag i varierande storlekar och branscher, med persontransporter som vår kärnverksamhet. Vår vision är att vara ett av Sveriges säkraste trafikföretag där resan är lika viktig som målet.
I dag är vi omkring 700 medarbetare och finns representerade med kontor och bussdepåer i Dalarna, Västmanland, Gästrikland, Uppland, Närke och Stockholm. Hos oss är alla välkomna att växa och utvecklas. Vi arbetar aktivt för alla människors lika värde och strävar efter att vara en arbetsplats där både människor och idéer får plats att blomma.
Välkommen till ett företag med hjärtat på rätt plats och blicken framåt.
Rollen
Vi söker nu en driftledare till vårt team i Hallstahammar. Tjänsten är ett vikariat på heltid med start i april och sträcker sig till och med december 2026
Som driftledare blir du navet i vår dagliga verksamhet. Du ansvarar för att depån fungerar effektivt, att våra förare har de bästa förutsättningarna för att utföra sina uppdrag och att våra fordon är i toppskick. Du leder och utvecklar personal, planerar trafik och säkerställer hög service till våra kunder, både inom servicetrafik och beställningstrafik.
Du har personalansvar och ansvarar för att:
• Leda, motivera och utveckla medarbetarna på depån
• Planera körningar och följa upp att trafik och bokningar fungerar
• Ha dialog med kunder, förare och beställare
• Följa upp sjukfrånvaro, rehabilitering och arbetsmiljöfrågor
• Genomföra medarbetarsamtal och rekrytering vid behov
• Säkerställa att fordonen sköts på rätt sätt
• Ansvara för utrustning
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av ledarskap och personalansvar, gärna från transportbranschen
• Är strukturerad, lösningsorienterad och van att hantera många frågor parallellt
• Trivs med att arbeta både operativt och strategiskt
• Är en god kommunikatör och har lätt för att skapa relationer
• Har D-körkort (krav, då viss busskörning kan förekomma i rollen)
• Gärna har giltigt YKB
Vi erbjuder dig
Ett omväxlande arbete som ibland är utmanande men alltid meningsfullt. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag, trivselaktiviteter och gratis parkering vid våra depåer.
Hos oss blir du en del av en inkluderande och prestigelös kultur där vi hjälps åt, delar med oss och tar vara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Välkommen med din ansökan!
Är du den vi söker?
Låter det som något för dig? Vi ser fram emot att höra från dig.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västanhede Charter AB
(org.nr 559343-3567) Arbetsplats
Västanhede Charter Kontakt
HR
Josefine Morelius josefine.morelius@vastanhede.se 0104952988 Jobbnummer
9704769