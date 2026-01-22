Driftledare sökes till PreZero i Knivsta
Uniflex AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
PreZero är en del av den cirkulära omställningen och arbetar varje dag för en mer hållbar framtid. Nu söker vi en driftledare till uppdraget inom farligt avfall i Knivsta. I rollen får du ett helhetsansvar för den dagliga driften och blir en nyckelperson i arbetet med säker, effektiv och korrekt hantering av farligt avfall.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som driftledare ansvarar du för avdelningens dagliga driftverksamhet. Du leder och fördelar arbetet för både egen personal och inhyrda lejdåkare samt säkerställer att transporter, orderflöden och kunduppdrag genomförs på ett säkert och strukturerat sätt.
Arbetet innebär täta kontakter med chaufförer, kunder, konsultföretag och andra intressenter. Rollen är till stor del administrativ och systembaserad, med ansvar för orderuppföljning, avvikelsehantering, systemuppdateringar och kundrelaterade frågor. Du arbetar i flera olika affärs- och stödsystem, både PreZeros egna och kundernas (exempelvis EDP).
Du har även ansvar för personalrelaterade frågor såsom schema, uppföljning och medarbetarsamtal. Erfarenhet av farligt avfall är meriterande, men utbildning ges på plats.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvar för avdelningens dagliga driftverksamhet
• Utveckla, planera, leda och följa upp dagliga rutiner
• Säkerställa effektiv resursanvändning av personal och utrustning
• Transportledning, inklusive inhyrda lejdåkare
• Orderuppföljning och planering
• Hantering av reklamationer och avvikelser
• Systemuppdateringar i affärs- och stödsystem
• Kundkontakt och hantering av kundrelaterade frågor
• Samverkan med chaufförer, konsulter, kunder och myndigheter
• Säkerställa säker och korrekt hantering av farligt avfall
Vem är du?
Krav och erfarenhet
• Erfarenhet av arbetsledning
• Tydligt, kommunikativt och tryggt ledarskap
• God datavana
• Minst gymnasieutbildning
• Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Starkt säkerhetstänk för både medarbetare och kunder
Meriterande
• Erfarenhet från avfalls- eller transportbranschen
• Erfarenhet av arbete med farligt avfallDina personliga egenskaper
• Engagerad och motiverande ledare
• Resultat- och målinriktad
• Prestigelös, handlingskraftig och lösningsorienterad
• Stort människointresse
• Självständig och initiativtagande
• Relationsskapande gentemot kunder, myndigheter och andra intressenter
Om verksamheten
• Tillsvidareanställning på heltid
• Tillträde: omgående
• Placering: Knivsta
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper
Om du blir erbjuden tjänsten hos oss ska du uppvisa ett giltigt utdrag (max en månad gammalt) från Polisens belastningsregister.
Vi på PreZero ser på mångfald som en styrka och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Välkommen med din ansökan och bli en del av PreZero - tillsammans skapar vi en tryggare och mer hållbar framtid.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9699938