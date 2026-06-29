Driftledare Produktion
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2026-06-29
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Vill du göra skillnad för Umeå? Vi söker en Driftledare!
Av Umeåborna, för Umeåborna.
Vi är ett energi- och kommunikationsbolag som ägs av Umeå kommun och alla som bor här. Med trygga och tillgängliga lösningar ser vi till att ett växande Umeå alltid är uppvärmt, upplyst och uppkopplat. Genom att sprida kunskap, driva samhällsprojekt och stötta ett levande föreningsliv är vi med och formar framtiden.
Din roll i vårt team
Som Driftledare har du en central roll i att säkerställa en stabil och hållbar fjärrvärmeleverans till Umeå. Du leder det dagliga arbetet, utvecklar teamet och ser till att vi levererar med hög kvalitet. Du samordnar verksamheten, samarbetar med andra delar av produktionen och skapar struktur för att vi ska leverera på topp varje dag.
Du jobbar nära teamet och andra funktioner och är en aktiv del av ledningsgruppen som ansvarar för våra kraftvärmeverk. Med ett tydligt och inkluderande ledarskap skapar du engagemang och utveckling i en verksamhet där säkerhet och kvalitet alltid är i fokus.
Det här gör du hos oss
Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet
Skapa struktur och tydlighet
Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö
Prioriterar och fördelar arbetsorder samt följer upp beslutade aktiviteter
Samarbetar med kollegor inom drift, underhåll och planering
Driva förändringsarbete och delta i utvecklingsprojekt
Hantera avvikelser och arbeta förebyggande
Ansvara för upphandling, uppföljning och samordning av leverantörer inom exempelvis kemikalier och tjänsteleveranser
Är en viktig del vid beredskap och vid större händelser
Du arbetar nära drifttekniker, ingenjörer, produktionsplanerare och ledare inom produktion, samt agerar beställare för externa tjänster. Tillsammans håller vi Umeå varmt – idag och i framtiden.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en tydlig och engagerad ledare med erfarenhet av att leda i en produktions- eller processindustri. Du trivs med att skapa struktur, utveckla team och driva förbättringar. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Du har en god förståelse för hur verksamhet, teknik och människor hänger ihop och motiveras av att få team och processer att fungera tillsammans.
Du har god förmåga att prioritera och skapa ordning även när vardagen är komplex. Samtidigt är du lyhörd och relationsskapande och bygger förtroende genom ett inkluderande ledarskap.
För att lyckas i rollen behöver du ha
Högskoleutbildning inom teknik, energi, produktion, industriell ekonomi, eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av en ledande roll, exempelvis som leveransledare, chef eller arbetsledare
Erfarenhet från produktions-, process- eller industriverksamhet
Förmåga att arbeta strukturerat och följa upp resultat
B-körkort
God förmåga att kommunicera och skapa samarbete
Det är ett plus om du också har
Erfarenhet av energibranschen eller kraftvärme
Vana av skiftarbete och förändringsledning
Tidigare erfarenhet av att vara beställare eller att arbeta med upphandling och avtalsfrågor
Hos oss får du mer än ett jobb
Som medarbetare är du en viktig del av helheten. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs, känner oss trygga och får möjlighet att utvecklas.
En arbetsplats där vi bryr oss om varandra och om Umeåborna
Möjlighet att utvecklas och göra skillnad - på riktigt
Förmåner som gör vardagen lite enklare
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på jobb.umeaenergi.se
Ansök senast 2026-08-17
Har du frågor? Hör av dig till rekryterande chef Per Anundi 070- 534 95 14.
Vi påbörjar urvalet först efter sista ansökningsdag, i slutet av augusti.
Som samhällsviktig verksamhet är det viktigt för oss med en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare samt att våra tillgångar och information är skyddade. Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete genomför vi därför en bakgrundskontroll på slutkandidaten för den här tjänsten. Några av våra roller kräver säkerhetsprövning, om det är aktuellt för tjänsten du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Vi ser fram emot att höra från dig! Välkommen till oss!
Reklam? Nej tack. Vi har valt partner för rekryteringsannonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969330-2075069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Energi Aktiebolag
(org.nr 556097-8602), https://jobb.umeaenergi.se
Storgatan 34 (visa karta
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901 05 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Energi Jobbnummer
9983084