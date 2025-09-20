Driftledare & Kvalitetssamordnare till Min Doktor
Vill du kombinera ledarskap, kvalitetsutveckling och bidra till framtidens digitala vård? Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från primärvård, gärna distriktssjuksköterska, som vill arbeta i en unik roll där du får både driva den dagliga verksamheten och säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet i våra digitala tjänster.
Du får gärna ha utbildning i hela eller delar av kvalitetsledningssystem samt erfarenhet av digital vård samt självständigt arbete med avvikelser och klagomål inom vård.
Om rollen
Din roll omfattar ett uppdrag som Driftledare & Kvalitetssamordnare inom Affärsområde Digital. Rollen innebär att du både leder och coachar sjuksköterskor och psykologer i den dagliga driften och samtidigt driver du kvalitets- och förbättringsarbete i nära samarbete med kollegor inom drift, utveckling och kvalitet.
Du samarbetar med flera olika funktioner och får en varierad och utvecklande roll där du bidrar till att effektivisera den digitala vården, samtidigt som du säkerställer att vi alltid levererar en vård av hög kvalitet.
Ditt uppdragSom Driftledare: Samordna och leda den dagliga driften av sjuksköterskor och psykologer i den digitala tjänsten.
Bidra till att vården håller hög kvalitet och är patientsäker genom uppföljning och kontinuerligt kvalitetsarbete.
Driva och utveckla arbetssätt för ökad effektivitet.
Ha nära samarbete med People & Culture, Ekonomi, Support och Analys.
Ansvara för onboarding och offboarding av vårdpersonal.
Bidra till att skapa trivsel, engagemang och långsiktiga relationer med våra behandlare.
Mäta och följa upp kund- och behandlarnöjdhet.
Arbeta i relevanta stödsystem såsom Flex, Clinic, QlikView, Looker och Google Workspace.
Som Kvalitetssamordnare: Självständigt utreda klagomål och avvikelser samt föreslå förebyggande åtgärder.
Följa upp och analysera guider, flöden, journaler, läkemedelsförskrivning och loggar.
Löpande uppdatera riktlinjer och rutiner i samarbete med verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig läkare.
Bidra i utvecklingen av nya tjänster och funktioner genom riskanalyser och kvalitetssäkring.
Arbeta nära kollegor i drift- och utvecklingsteamet, kvalitetsteamet och den centrala kvalitetsavdelningen.
Arbeta i relevanta stödsystem såsom Jira och Confluence.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med erfarenhet av arbete inom primärvård privat eller offentligt och som tycker att det låter spännande att kombinera ledarskap och kvalitetsarbete i en bred roll. Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad, med förmåga att fatta självständiga beslut. Du har lätt för att skapa förtroende, är serviceinriktad och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi tror också att du:
Är van att arbeta digitalt och har god datorvana (gärna Mac).
Har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
Är flexibel, proaktiv och nyfiken på nya arbetssätt.
Är kommunikativ, både skriftligt och muntligt, och trivs med tvärfunktionella samarbeten.
Är tekniskt orädd och arbetar med glädje i flera digitala system.
Övrig information Omfattning: 100 % tillsvidare
Placering: Kontoret i Malmö med möjlighet till visst arbete hemifrån
Rapportering: Till Verksamhetschef
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även sjuksköterskeledda fysiska vård- och vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA Maxi, samt en vårdcentral i Nyköping. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Ersättning
