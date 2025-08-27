Driftledare inom elkraft
2025-08-27
- Håll elnätet i balans och framtidssäkra samhället med oss
Vill du ha en nyckelroll i utvecklingen av framtidens elnät? Har du koll på högspänning och gillar att jobba med system, säkerhet och samhällsnytta? Då är du kanske vår nästa Driftledare!
Om rollen
Som Driftledare hos oss ansvarar du för driftledning av vårt högspänningsnät (10-130 kV). Du planerar och utför driftorder, jobbar med våra SCADA- och DMS-system samt deltar i både dokumentation och projekt kring elnätsanläggningar. Du har en central roll för att säkerställa att elnätet fungerar - tryggt, effektivt och framtidssäkrat.
Rollen innebär beredskapstjänstgöring och du kommer arbeta nära både teknik och människor. Du får också möjlighet att vara med och vidareutveckla vår teknikmiljö och bidra med din expertis i om- och nybyggnadsprojekt.
Vi söker dig som
Har minst fem års erfarenhet inom elnätsbranschen i driftnära roller - t.ex. som montör, projektledare, nätplanerare eller elkraftingenjör.
Har en elteknisk utbildning på högskolenivå, eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
Har god kunskap om el och elfara, samt ESA-grund/fackkunnig/E1.
Har B-körkort och är beredd att ingå i beredskapstjänst.
Är lugn, strukturerad, analytisk och säkerhetsmedveten - du har helt enkelt det mindset som krävs när man ansvarar för ett elsystems drift och människors säkerhet.
Meriterande är om du har erfarenhet av driftledning, SCADA-system, kommunikation inom elnät (t.ex. RTU, reläskydd och kontrollanläggning) eller om du har jobbat med nätberäkningar eller konstruktion.
Varför Jönköping Energi?
Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa där digitalisering, energiomställning och smarta elnät står i fokus. Hos oss får du:
En trygg arbetsgivare med samhällsviktigt uppdrag Arbeta i teknikens framkant med modern infrastruktur Möjlighet att lära av och ersätta en mycket erfaren driftledare med god överlappning Ett engagerat och kunnigt team där samarbete, kompetens och långsiktighet står i centrum
Tjänsten är på heltid med placering i Jönköping. På grund av rollens karaktär är distansarbete begränsat.
Låter det som något för dig?
Vi ser fram emot att höra mer om hur du vill bidra till att driva vårt elnät säkert in i framtiden!
Mer information
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna Enhetschef Julius Lundqvist via julius.lundqvist@jonkopingenergi.se
alt 036-19 61 36 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp
