Driftledare HDK - Hälsa/Skönhet, Dryck & Konfektyr
Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka
2026-04-09
Som Driftledare HDK får du en nyckelroll på avdelningen Hälsa/Skönhet, Dryck & Konfektyr, där du tillsammans med Försäljningschef och Säljledare på avdelningen team skapar förutsättningar för teamet att nå uppsatta mål och resultat, ha arbetsglädje och skapa en avdelning i en butiken som kunderna älskar att besöka.
Det här är en tillväxtroll - vi söker dig som vill lära dig, utvecklas och göra ditt team bättre varje dag. Du får möjlighet att planera, leda och inspirera, samtidigt som du arbetar med försäljning, exponering och lönsamhet.
Hos oss betyder ledarskap gemenskap, energi och att skapa resultat tillsammans. Vi tror på att utveckla människor, bygga starka team och ha kul på vägen.
Arbetsområden
Leda och fördela arbetet i HDK-teamet
Säkerställa välfyllda, inspirerande och säljande hyllor
Orderläggning och sortimentsstyrning
Uppföljning av försäljning, marginal och svinn
Planera och genomföra kampanjer och exponering
Dialog med leverantörer och samarbete med övriga avdelningar
Vi söker dig som
Vill ta ditt första steg som ledare och utvecklas tillsammans med teamet
Är trygg, positiv och kommunikativ
Har ett intresse för försäljning och butiksekonomi
Vill skapa resultat tillsammans med andra och bidra till teamets utveckling
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledande roll i butik
Kunskap i LBD, butikssystem (AoB, Min Butik) eller större volymer
Intresse för att driva försäljning, marginal och svinn
Tjänsten
Heltid, tillsvidare med sex månaders provanställning
Start omgående
Varierande arbetstider, inklusive helg
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen.
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtankeförmänniskor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst somarbetsgivare,butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egnaspeglar kvalitet och hantverk med allt frånbröd och bakverk producerade på riktigttill hemlagade rätter och delikatesser från våran inbjudande saluhall.Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner -Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuderförmånersom friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies2025,Årets Nackaföretag 2022och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024och Fernando Di Lucas hederspris 2020- speglar vår passion för kvalitet och innovation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561)
131 39 NACKA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9844104