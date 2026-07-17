Driftledare
Lantmännen Ek För / Chefsjobb / Gotland Visa alla chefsjobb i Gotland
2026-07-17
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Är du redo för din nästa utmaning inom produktion? Ser du dig själv som en tydlig och kommunikativ ledare? Då kan detta vara något för dig!
I Lantmännens koncern är det Lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som bas har vi byggt den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje dag.
Det här kommer du att göra
Nu söker vi en engagerad Driftsledare till vår foderfabrik i Klintehamn som ingår i Division Lantbruks foder affär. I fabriken producerar vi årligen ca 41 000 ton foder. Vi är 4 ordinarie medarbetare och anläggningen producerar idag på 3-skift, men det varierar beroende på volym.
Som Driftsledare får du en central och ansvarsfull roll inom vår produktion. Ditt huvudsakliga arbete blir att leda och utveckla både medarbetare och verksamheten. Anläggningen ska leverera enligt uppsatta mål och nyckeltal, både på kort- och lång sikt. Detta genom att ansvara för den dagliga driften och säkerställa tillverkningsvolymer och leveranser, samt att rätt bemanning med nödvändig kompetens finns på anläggningen. Andra viktiga arbetsuppgifter är att ansvara för säkerhet, miljö- och arbetsmiljökrav och att arbeta med ständiga förbättringar.
Vidare utarbetar du tillsammans med Driftschef Åhus/Klintehamn förslag och prognoser till budget för underhåll, investeringar och omkostnad på din anläggning. Som Driftledare har du också kontakt med lokala myndigheter och kommun i samråd med Driftschef Spannmål Klintehamn. Du samarbetar även med andra stödfunktioner såsom kvalitet, teknik, planering och operations development. Du rapporterar till Driftschef Foder Åhus/Klintehamn och placeringsort är Klintehamn.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Tidigare erfarenhet av att leda medarbetare inom producerande verksamhet
Tekniskt intresse
Kunskaper inom systematiskt förbättringsarbete
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning
Vana av att arbeta i affärssystem och Excel
Du är:
Strukturerad och har helhetssyn
En kommunikativ ledare
Driven och resultatinriktad
Du delar våra värderingar – Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft – och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i en tjänst med stort ansvar. Du blir en viktig del i vår produktion och vi kan erbjuda dig ett varierande arbete med möjlighet att påverka.
• Let's reimagine your career!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 30/8. Urval sker löpande. I rekryteringsprocessen ingår både tester och intervjuer varav de första intervjuerna kommer att genomföras med videomöten. Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör Fortcheck.
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mikael Nilsson, Driftschef Foder Åhus/Klintehamn, mikael.f.nilsson@lantmannen.com
eller 010-556 06 23. Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
623 77 KLINTEHAMN Arbetsplats
Lantmännen Agriculture Kontakt
Driftschef Foder Åhus/Klintehamn
Mikael Nilsson +46105560623 Jobbnummer
10005257