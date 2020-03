Driftledare - Lassila & Tikanoja FM AB - Fastighetsskötarjobb i Stockholm

Lassila & Tikanoja FM AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm2020-03-16Vill du göra ett meningsfullt arbete och vara vardagens superhjälte? Har du dessutom stort tekniskt intresse vill vi gärna att du blir en del av vårt team i rollen somDRIFTLEDAREVår driftcentral är knutpunkten där alla inkommande larm och ärenden hanteras för att skapa ökad säkerhet och trygghet för våra kunder och medarbetare. Driftcentralen hanterar akuta ärenden rikstäckande. Vi tar emot akuta ärenden via telefon och larmsystem dygnet runt och initierar felavhjälpande åtgärder för att minimera skador och kostnader, med hjälp av exempelvis vår jourverksamhet. Som driftledare jobbar du i skift och arbetspassen kan vara schemalagda på dagen, kvällen eller natten.Du kommer bland annat att jobba med:Övervakning av olika uppkopplade system och enheterTa emot felanmälningar och ärendenSjälvständigt bedöma varje ärendes prioriteringsbehov och koordinera ärenden utifrån detta till lämpliga interna och externa mottagare, till exempel till våra beredskapskedjor i landet. Du agerar även arbetsledare åt våra egna jourtekniker i StorstockholmSäkerställa nödvändig avlämning av pågående ärenden till avlösande kollegorFör att trivas i denna tjänst är du självgående och allmänt intresserad av teknik och olika system. Du har förmågan att arbeta under ett högt tempo likväl som ett lågt tempo i en dynamisk och föränderlig miljö. Du gillar att jobba tillsammans med andra och motiveras av utmaningar där prioriteringar och snabba omprioriteringar är en del av vardagen.2020-03-16God IT-vanaLätt att uttrycka sig via telefonTalar flytande svenska och har goda kunskaper i engelskaDet är meriterande om du har arbetat på en driftcentral och har erfarenheter av energifrågor och fastighetsdrift.Vi gör urval och intervjuer löpande. Välkommen med din ansökan, tveka inte att kontakta oss vid frågor! När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail.Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du kontakta:Rekryterande chef Daniel Liliestrand, 073 058 90 47Rekryterare Anna Hovrén, 073 071 12 70Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-04-06Lassila & Tikanoja FM AB5152895