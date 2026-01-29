Driftledare - Rosersberg
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-01-29
eller i hela Sverige
Plats: Rosersberg
Arbetstid: Heltid, vardagar (förskjuten arbetstid kan förekomma)
Anställning: Tillsvidareanställning med provanställning
Om tjänsten
Vi söker en Driftledare till en logistikverksamhet i Rosersberg. Rollen passar dig som vill arbeta nära driften, ta ansvar för det dagliga flödet och vara med och säkerställa att verksamheten fungerar effektivt - varje dag.
Som Driftledare arbetar du operativt med planering, uppföljning och prioriteringar. Du har många kontaktytor och samarbetar tätt med arbetsledare, kollegor och kundfunktioner. Fokus ligger på struktur, leverans, säkerhet och ständiga förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och samordna den dagliga driften utifrån tillgängliga resurser
Säkerställa att rätt prioriteringar görs vid förändringar i verksamheten
Följa upp mål, nyckeltal och dagliga resultat inom ditt område
Sprida information från ledning och följa upp att beslut efterlevs
Arbeta löpande med förbättring av flöden och processer
Säkerställa korrekt närvaro, tidsrapportering och uppföljning
Bevaka öppna order och ärenden i verksamhetens system
Säkerställa att säkerhetsrutiner och skyddsutrustning följs
Vi söker dig som
Har erfarenhet av driftledning, arbetsledning eller liknande roll
Trivs i ett högt tempo och är trygg i att fatta beslut
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Har lätt för att samarbeta och bidra till ett fungerande team
Kommunicerar tydligt och professionellt på svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av logistik, transport eller arbete i WMS/TA-system.
Vi erbjuder
Heltidsanställning i en operativ och utvecklande miljö
En tydlig roll med ansvar och möjlighet att påverka
Samarbete med erfarna och engagerade kollegor
Start enligt överenskommelse
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Simplex, Rosersberg Jobbnummer
9711944