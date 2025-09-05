Driftingenjör till IT sektion i Arboga
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Vill du jobba med tekniken som aldrig får stanna och vara med och säkra Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda?
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har vi medarbetarens hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt med att främja välmående och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Genomförandeenhet Mitt har en geografisk spridning som i stort sett omfattar mellersta Sverige och Gotland samt är bemannande med både militär och civil personal.
Genomförandeavdelningen i Arboga består idag av en sammansvetsad grupp på 14 medarbetare och är en avdelning som växer i antal medarbetare och arbetsuppgifter. Just nu söker vi en noggrann driftingenjör som ska arbeta med inriktning nät och som gärna har arbetat med några av våra interna system tidigare. Tjänsten innefattar bland annat arbete med dagliga ärenden, större beställningar/projekt, felsökning, förebyggande arbete, dokumentation och rådgivning. Nätverkande med olika förband inom försvarsmakten samt andra myndigheter är en väsentlig del av tjänsten.
GA Arbogas målbild: Vi är stolta över det arbete vi gör tillsammans och värnar om vår gemenskap med värdegrunden som kärna. Det finns kompetent personal som vill och kan utvecklas. Med egna resurser och gemensamma metoder bedriver vi en väl fungerande verksamhet, där vi ansvarsfullt och flexibelt löser våra uppgifter i alla konfliktnivåer. Vi har ett aktivt samarbete mellan enheter, förband och myndigheter. Tillsammans bidrar vi till totalförsvarets förmåga att värna om Sverige och dess allierades frihet.
Vi erbjuder dig
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina kärriärsmål
• Tre timmar träning i veckan under arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningKvalifikationer
• Utbildning med inriktning data/IT/teknik, eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga av arbetsgivaren.
• Erfarenhet av installation, driftsättning och felsökning inom data/IT-området
• Förståelse för nätverksuppbyggnad
• Minst 3 års erfarenhet av IT
• God erfarenhet och förmåga att organisera och strukturera eget arbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Lägst B-körkort för manuell växellådaDina personliga egenskaper
• Lätt att kommunicera och samverka med andra då arbetet har många kontaktytor
• Tekniskt lagd och kvalitetsmedveten samt kan prioritera under tidspress
• God analytisk problemlösningsförmåga och säkerhetsmedveten
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Militär grundutbildning
• Yrkeserfarenhet inom Försvarsmakten
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättning: Heltid
Tjänsten är en civil befattning
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetet är omväxlande och resor i tjänsten förekommer, då främst inom enhetens ansvarsområde. I huvudsak utförs arbetet i Försvarsmaktens lokaler i Arboga.
Upplysningar om befattningen och information om rekryteringsprocessen
Information om befattningen: Rekryterande chef Jessica Windahl
Anställningsvillkor: Personalhandläggare Sandra Assisi eller HR-generalist Lisa Heinemann-Pettersson.
Samtliga nås via växeln 019-39 35 00
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SEKO Mats Felix
SACO Agnetha Landquist
OFR/O Heikki Videll
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
