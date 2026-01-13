Driftingenjör småskalig drift
2026-01-13
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du vara där det händer - mitt i hjärtat av energiförsörjningen? Som driftingenjör inom Småskalig Taktisk Drift får du en vardag fylld av teknik, problemlösning och ansvar för att våra fjärrvärme- och närkylanläggningar levererar tryggt och effektivt - varje dag.
Du kommer att arbeta med den dagliga driften av våra småskaliga värmeanläggningar och pumpstationer. Det innebär att du övervakar och styr anläggningarna via 800xA-system, utför ronderingar och förebyggande underhåll, och agerar snabbt vid driftstörningar. Du identifierar fel, hanterar larm och ser till att anläggningarna återställs och fungerar som de ska. Ditt arbete bidrar också till optimerad produktion och minskad miljöpåverkan.
Rollen innebär ett nära samarbete med driftledare, kollegor i teamet, underhållspersonal, entreprenörer och projektorganisationer. Tillsammans säkerställer ni både daglig drift och långsiktiga förbättringar. Du följer upp produktion, temperaturer, tryck och energiutbyte, dokumenterar enligt miljö- och säkerhetskrav och är delaktig i planerade avställningar och återstart.
Det här är en tjänst för dig som trivs i en praktisk roll med stort ansvar, och som gillar att ha tekniken nära. Du arbetar självständigt men är också en självklar del i ett större sammanhang.
Som driftingenjör får du möjlighet att utvecklas - både tekniskt och personligt. Du får bred insyn i vår produktionsverksamhet och kan på sikt ta steget vidare mot roller som systemansvarig, teknikspecialist, projektledare eller koordinator. Samtidigt utvecklas både teknik och omvärld snabbt, vilket gör nyfikenhet, lärvilja och initiativkraft till viktiga egenskaper hos dig.
Vi söker dig som inte bara vill hålla system i gång - utan vara med och driva dem framåt. Tillsammans bygger vi framtidens energilösningar.
Rollen är en tillsvidareanställning.
Arbetstider: Dagtid.
Placering: Omfattar arbete på företagets anläggningar med utgångspunkt från Brista.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och du kommer behöva genomgå en säkerhetsprövning inför anställning.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag tydlig, närvarande och lösningsorienterad. Jag tror på ett ledarskap som bygger på tillit, struktur och gemensamt ansvar. Med mig får du en chef som lyssnar, skapar trygghet och värnar om att både individen och gruppen utvecklas. För mig handlar ledarskap om att skapa förutsättningar för andra att lyckas - både som individer och som team. Jag gillar att arbeta nära verksamheten, är inte rädd för att fatta beslut och är tydlig med mina förväntningar. Samtidigt finns det alltid utrymme för skratt och laganda - det ska vara både meningsfullt och roligt att gå till jobbet.
José Olivares, Chef småskalig drift
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Beslutsam. Du fattar beslut och agerar med självförtroende, även i utmanande situationer med begränsad information.
• Empatisk förmåga. Du har en förmåga att se världen genom andras ögon. Du förstår deras perspektiv utan att låta dig dras med av deras känslor.
• Flexibel. Förändring skrämmer dig inte - tvärtom, du ser möjligheter i varje ny situation. Du anpassar dig snabbt och hittar nya vägar framåt.
• Lojal. Du har en stark lojalitet till ditt arbete och organisation. Du följer uppsatta mål och beslut och hanterar feedback på ett konstruktivt sätt.
• Personlig mognad. Du är en person som står stadigt, oavsett vad som händer. Med en tydlig självinsikt och förmågan att hålla rätt balans mellan det personliga och professionella, navigerar du genom alla typer av relationer med skicklighet och anpassningsförmåga.
Krav
• Akademisk utbildning eller motsvarande utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbete med administrativa uppgifter
• Erfarenhet av att driva, hålla ihop och samordna små och större projekt
• Erfarenhet av drift och underhåll i värmeverk med fjärrvärmeproduktion
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• God kunskap inom mötesformalia och protokollförande
• B-körkort
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 27 januari. Urval och intervjuer sker löpande.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet!
