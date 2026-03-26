Driftingenjör media till Höganäs AB
2026-03-26
Vi söker en Driftingenjör media som vill ta ett helhetsansvar för våra försörjningssystem inom tryckluft, fjärrvärme och vatten. I denna nyckelroll säkerställer du en effektiv, säker och långsiktig drift av våra tekniska försörjningssystem i Höganäs och Halmstad, samtidigt som du driver optimering och energieffektivisering framåt. Här får du möjlighet att påverka våra tekniska lösningar på både strategisk och operativ nivå - i nära samarbete med interna och externa specialister.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och följa upp service och underhållsåtgärder
Ansvara för systemdokumentation och rapportering (bl.a. energidata)
Följa upp teknisk prestanda och föreslå förbättringsåtgärder
Arbeta med energieffektivisering och optimering av tekniska system
Vara tillståndsgivare enligt lokala krav
Delta i investeringar och projekt kopplade till försörjningssystem
Samverka med interna och externa teknikspecialister
Ansvara för brandskyddet för egna anläggningar
Som Driftingenjör media ansvarar du för "allt i marken" i Höganäs (70 ha) och Halmstad (7 ha). Vi står inför spännande tider med en hel del investeringar och uppgraderingar i anläggningarna. För att ge några exempel så bygger vi om havsvatten intaget (för kylning), vi kommer att bygga en forskningsanläggning för tryckluft som inte finns någon annan stans, vi investerar och uppgraderar vårt vatten nät (fjärrvärme, dag- och spillvatten) där till exempel systemet för brandvatten ska utökas. Vi behöver också utveckla de administrativa systemen och rutinerna.
Tjänsten är placerad i Höganäs och du rapporterar till Installationschef. Tjänsten kan komma att vara en del av beredskapen.Publiceringsdatum2026-03-26Profil
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör inom energi-, maskin-, VVS- eller byggteknik, alternativt har annan relevant teknisk utbildning. Du har minst tre års erfarenhet av arbete med tekniska försörjningssystem och är väl förtrogen med teknisk drift, felsökning och underhåll. Du har en god förståelse för hur system är uppbyggda, inklusive aspekter som redundans och driftsäkerhet, och är trygg i att arbeta med krav kopplade till arbetsmiljö och säkerhet, särskilt inom brandvatten och trycksatta system.
Vidare har du kännedom om relevanta svenska och europeiska standarder inom områden som vatten, värme, kyla och tryckluft. Du trivs i en roll där du arbetar självständigt, tar ansvar för dina leveranser och driver ditt arbete framåt med struktur och kvalitet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö samt vidareutbildning inom exempelvis energioptimering, hållbarhetsstyrning eller driftteknik. Har du dessutom kunskap inom styr- och övervakningssystem, eller erfarenhet av energikartläggning, energieffektivisering och arbete med livscykelkostnader, ser vi det som ett stort plus.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad, med förmåga att förstå och hantera komplexa mediasystem. För att passa i rollen är du ansvarstagande och riskmedveten, och har en god förståelse för hur mediaförsörjning påverkar drift, säkerhet och verksamhetens kontinuitet. Du arbetar metodiskt även vid driftstörningar och behåller lugn och fokus i kritiska situationer.
Du är självständig, lösningsorienterad och drivs av att arbeta med förbättringar, med ett intresse för att utveckla systemens driftsäkerhet, energieffektivitet och långsiktiga funktion. Rollen kräver att du är kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att samarbeta med teknisk förvaltning, projektorganisation och verksamhet samt att kunna förklara tekniska samband på ett tydligt sätt.
Du är noggrann och strukturerad och ser värdet i tydliga systembeskrivningar, instruktioner och uppföljning. Vi ser också gärna att du har integritet i dina tekniska bedömningar och vågar stå bakom krav och rekommendationer som säkerställer kvalitet, säkerhet och hållbarhet över tid.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
Macavoy hanterar denna rekrytering. Du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa rekryteringskonsult Markus Holmgren, 0735-195481.
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
Working at Höganäs
We aim to offer a great and meaningful place to work where you can fulfill your potential and ambitions. We welcome all applicants and strive for diversity. We have a clear management philosophy, and just like us you believe that through collaboration and openness we develop as individuals and as a company. We see all employees, regardless of position, as leaders when we approach the challenges that the world - and we - face. Höganäs ambition is to lead the transformation to better meet the needs of tomorrow and become the preferred supplier of sustainable metal powder on a global scale - join us in our journey of sustainable change and towards net-zero climate emissions.
More about Höganäs Höganäs is the world leader in the market for metal powders, with a yearly capacity of 500,000 tons. Höganäs vision is to inspire the industry to make more with less, and its ambition is to be the preferred supplier of sustainable metal powders. In close cooperation with customers, Höganäs develops tomorrow's solutions for automotive components, electrical motors, brazing, surface coating, and additive manufacturing. Höganäs operates 17 production centres across the globe and has a workforce of 2,400 employees. The turnover for 2024 was EUR1.034 biljons . Höganäs, which was founded in 1797, is owned by Lindéngruppen and Wallenberg owned FAM. Så ansöker du
