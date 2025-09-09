Driftingenjör med världens som arbetsplats. Sök!
Bli en del av vårt fantastiska talangprogram och arbeta som driftingenjör inom el/automation! Hos oss får du möjligheten att arbeta på ett värdlsledande företag med avancerade och innovativa elkrafstlösningar. Vi ger dig chansen att kickstarta din karriär som driftingenjör där du får värdefull erfarenhet inom HVDC systemet, innefattande felsökning av el, elkraft och automationssystem.
Framtidens Talangprogram
Under ett års tid kommer du att delta i vårt talangprogram. Det innebär att du kommer ha ungefär en utbildningsdag i månaden, utbildningarna är specifikt framtagna tillsammans med vår kund för att hjälpa dig genom både teknisk kompetensutveckling och stärka dig som individ. Talangprogrammet ger dig en unik möjlighet att bygga relation med de andra deltagarna, byta erfarenheter samt lära känna andra delar av verksamheten.
Vårt mål är att du ska ha roligt under året samtidigt som du rustas med viktig kunskap som hjälper dig i arbetslivet.
Under första året är du bosatt i Ludvika, antingen temporärt eller över tid. Efter första året av introduktion och inlärning av rutiner, teknik och system går det bra att utgå från Västerås området under tiden man inte reser och driftsätter.
Mer om rollen
Som driftingenjör kommer du arbeta på elkraftsanläggningar runt om i världen med fokus på att säkerställa driften kopplat mot el och automationssystem. Dina ansvars områden blir att genom simulering och testning av systemen, säkerställa att systemen fungerar optimalt och enligt dem krav som ställs på anläggningen så att våra kunder får den bästa möjliga upplevelsen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Driftsättning och säkerställande av elkrafts- och automationssystem.
Felsökning och problemlösning för att säkerställa driftsäkerhet.
Samarbete med kunder och kollegor för att uppfylla projektmål.
Resor till olika delar av världen för att delta i installationer, driftsättning och underhåll.
Vem är du?
Vi söker dig som engagerad och kunnig person med eftergymnasial utbildning inom el, elkraft, elektronik, datateknik, automation eller likvärdigt. Du har en stark teknisk bakgrund och är lösningsorienterad. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav.
Du erbjuds
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en internationell miljö med spännande utmaningar. Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välmående.
Flexibel arbetstid för att du ska kunna balansera arbete och fritid.
Möjlighet att resa och arbeta på olika platser runt om i världen.
Om vår kund
Vår kund är ett världsledande elkraftsföretag som ständigt strävar efter att ligga i framkant av teknologisk utveckling. De erbjuder innovativa lösningar och har en stark global närvaro. Här får du chansen att arbeta med de bästa inom branschen och bidra till hållbara energilösningar.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocessen
Intervju med Framtiden AB
Referenstagning
Intervju med slutkund
SSG-utbildning samt drogtestPubliceringsdatum2025-09-09Anställningsvillkor
Anställningen inleds med en anställning genom Framtiden AB, med möjlighet till permanent övergång hos kundföretaget efter slutförd konsultperiod.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och en arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Ansök idag och bli en del av vårt framgångsrika team Ersättning
