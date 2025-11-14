Driftingenjör med ansvar för grävningar och återställningar
Norrköpings kommun / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2025-11-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens Norrköping? Nu söker vi en driftingenjör med ansvar för grävtillstånd och återanställningsarbeten!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål.
Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
På Driftstöd och service arbetar vi brett och nära resten av kontoret för att hålla Norrköping igång - både idag och imorgon. Vi stöttar med allt från avtalsuppföljning och kartmaterial till hantering av inkomna ärenden. Dessutom är vi en viktig länk mellan kommunen och företagare, och ansvarar för frågor som rör nyttjande av allmän platsmark och grävtillstånd
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att bidra till en trygg, hållbar och välfungerande stad. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team inom samhällsbyggnadskontoret, där du ges utrymme att påverka och utveckla både rutiner och arbetssätt.
Hos oss får du tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling. Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Norrköping är en stad i utveckling, med stora investeringar i infrastruktur och stadsutveckling. Som driftingenjör inom samhällsbyggnadskontoret spelar du en viktig roll i att säkerställa att grävarbeten sker strukturerat, säkert och med minsta möjliga påverkan för stadens invånare.
Du ansvarar för hela processen kring grävtillstånd - från bedömning av ansökningar till tillsyn och uppföljning av återställningar. Du prövar och utfärdar grävtillstånd på allmän platsmark i enlighet med gällande lagar, riktlinjer och kommunala föreskrifter. Du ansvarar för att säkerställa att återställningsarbeten håller hög kvalitet och uppfyller ställda miljökrav.
Rollen innebär många kontaktytor och att du för en aktiv dialog med entreprenörer, ledningsägare, interna avdelningar, myndigheter och andra berörda aktörer. Du genomför tillsyn av pågående arbeten och dokumenterar eventuella avvikelser. Utöver detta bidrar du till att utveckla rutiner, arbetssätt och digitala processer för att effektivisera verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, bygg, teknik eller liknande utbildning som är relevant för tjänsten.
Du har god förståelse för lagstiftning och regelverk som rör markarbeten, infrastruktur och offentlig mark. Erfarenhet av arbete med grävtillstånd, entreprenad eller liknande är meriterande. Vi ser även att erfarnehet inom offentlig verksamhet och entreprenadjuridik är meriterande.
Som person är du strukturerad, har god beslutsförmåga och är trygg i att arbeta självständigt. Du tar initiativ i ditt arbete och ser möjligheter istället för utmaningar.
Du trivs i en myndighetsroll där du kombinerar samverkan med tillsynsansvar och har förmågan att balansera krav på framkomlighet, kvalitet och rättssäkerhet.
Du har B-körkort, god förmåga att uttrycka dig på svenska både muntligt och skriftligt, samt erfarenhet av att läsa och förstå avtalstexter.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 23 november
Kontakt: Maria Egebäck, enhetschef, maria.egeback@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9606192