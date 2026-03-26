Driftingenjör Infra
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten.
FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt.
Förbandet har mer än 2000 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.
Driftingenjör till FMTIS Ledningsstödsenheten i Uppsala
FMTIS Ledningsstödsenheten Uppsala har som huvuduppgift att ansvara för drift och underhåll av Försvarsmaktens IT-system i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt. Enheten stödjer Högkvarteret, Flygstaben, F16, Luftstridsskolan, Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum, m.fl.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu en driftingenjör med ett intresse av arbete med IT-utrymmen och infrastruktur till vår infragrupp. Vi söker dig som har kännedom om nätverksområdet, brinner för IT och problemlösning samt är praktiskt lagd.
Tjänsten kommer att innebära daglig felavhjälpning, både enskilt och i grupp. Många av uppgifterna kan ske i form av samarbete över grupper, organisationer och myndigheter i såväl som rena IT-projekt som projekt för byggnationer, evenemang eller övningar.
Tjänsten kommer även att innebära arbete i datorhallar, installationer av skåp, viss nätverksinstallation, underhåll och övervakning.
Vi söker en person som har ett gediget IT-intresse och som vill arbeta
• Serviceinriktat
• Lösningsorienterat
• Säkerhetsmedvetet
• NoggrantKvalifikationer
• God förståelse för nätverk, IT-infrastruktur och IT-miljöer.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Körkortsbehörighet B
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Nätverksinstallationer koppar
• Fibersvetsning/Fiberinstallationer
• Datorhallsarbete
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens IT-system
• Kännedom om serverdrift
• Truckkort
• Körkort för hjullastare
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som inte är anställd i Försvarsmakten. Arbetstid är normalt 07:30 - 16:30, måndag till fredag. Flextid tillämpas när så arbetet tillåter. Tjänstgöring på icke ordinarie tjänstetid kan förekomma. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Arbetsort
Uppsala (Uppsala Garnison). Utbildning och tjänstgöring på annan kan ort förekomma.
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta
Sektionschef Thomas Eriksson, tel. 070 482 19 93
Kontaktperson HR:
Hanna Ottosson 019-39 35 00 (växel)
Fackliga företrädare:
OFR/O Johan Nestwall-Boo
OFR/S Martin Sparr
SACO Pär Loman
SEKO Matz Felix
Samtliga nås genom växeln: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag är 2026-04-29
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
