Driftingenjör EL till Fastighet, Umeå
2025-12-11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi finns i hela länet och har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Fastighet är en del i Region Västerbottens verksamhetsområdet Digitalisering och Service. Fastighet har ansvarar för Region Västerbottens lokalförsörjning innefattande såväl strategi som genomförande av drift och underhåll samt om- och nybyggnation. Kunderna är våra medborgare, patienter och all verksamhet inom Region Västerbotten. Avdelningen är en länsverksamhet med omkring 100 medarbetare.
Vill du vara med och forma framtidens vårdmiljöer? Hos oss får du möjlighet att arbeta med några av Norrlands mest spännande verksamheter och bidra till utvecklingen av vård och omsorg i regionen. Som medarbetare inom Fastighet blir du en del av ett engagerat team med bred kompetens - här arbetar fastighetstekniker, driftingenjörer, förvaltare och områdeschefer tillsammans för att skapa hållbara och moderna lösningar. Vi är stolta över vår goda arbetsmiljö och den starka sammanhållningen i gruppen. Hos oss möts du av nära samarbete, högt engagemang och en arbetsplats där trivsel är en självklarhet.
Nu går vår nuvarande driftingenjör i pension, och vi söker dig som vill ta över och fortsätta utveckla vårt arbete.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som driftingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I rollen blir du en nyckelperson i vårt team av ingenjörer och tekniker. Du ansvarar för att utveckla våra installationer med fokus på både funktion och energieffektivitet. Rollen innebär att du är teknisk specialist och företrädare för fastighetsområde NUS i driftfrågor inom el. Du har det övergripande ansvaret för våra elektriska system exempelvis ställverk, reservkraft och UPS. I ditt arbete ingår att utveckla drift- och underhållsverksamheten samt planera det dagliga arbetet, både på kort och lång sikt. Du leder drift- och planeringsmöten med våra elektriker, vilket ger dig en arbetsledande roll.
I rollen som driftingenjör kommer du även att planera och följa upp byggnaders installationsunderhåll, säkerställa myndighetsbesiktningar och delta vid besiktningar.
Som medarbetare hos oss på Fastighet får du:
* Trygg introduktion och mentorskap för att komma in i rollen.
* Ett engagerat team med bred kompetens och nära samarbete.
* Stora möjligheter till kompetensutveckling och lärande i vardagen.
* Chansen att påverka och forma rollen utifrån din erfarenhet och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom elteknik eller motsvarande kunskaper, och som har god erfarenhet av att arbeta med tekniskt avancerade fastigheter och elsystem både operativt och strategiskt. Har du dessutom erfarenhet av arbetsledning ser vi det som meriterande.
Du är en driven och engagerad person med förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt. Du ser helheten och kan förmedla den till andra, samtidigt som du har förståelse för hur olika system samverkar. Rollen kräver att du är strukturerad, har god planeringsförmåga och är skicklig på att kommunicera, särskilt i planeringsmöten med elektriker där du har en arbetsledande funktion. Du har lätt för att samarbeta med många olika parter och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi värdesätter att du kan behålla lugnet i akuta situationer, snabbt anpassa planeringen när förutsättningar förändras och hantera stress på ett konstruktivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, eftersom vi söker en kollega som bidrar till både kompetens och god arbetsmiljö.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
