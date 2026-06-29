Driftingenjör el
Region Kalmar län / Elektronikjobb / Västervik Visa alla elektronikjobb i Västervik
2026-06-29
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Nu erbjuds du möjligheten att söka ett spännande arbete inom fastighetsdriften på Västerviks sjukhus! Hos oss får du bredd och variation i arbetsuppgifter som sträcker sig över både drift och service. Tillsammans med kollegor och chef kommer du att utveckla, leda och planera arbetet inom bland annat el- och belysningsinstallationer, ställverk och reservkraft. Målet i ditt uppdrag är att uppnå optimal funktion, säkerhet och driftsekonomi inom fastighetsdriftens verksamhetsområde. För oss är arbetsglädje och trivsel viktigt – vi strävar efter att bli den bästa arbetsplatsen!
Efter en introduktionstid ingår beredskapsarbete i tjänsten, med en inställelsetid till Västerviks sjukhus på max 45 minuter.
Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas.
Om dig
Du är universitets-/högskoleutbildad elingenjör eller har annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från liknande arbete, gärna vid en större verksamhet. Vi väger även in eventuell utbildning som auktoriserad elinstallatör (AL) i vår bedömning av din ansökan. Våra fastigheter innehåller teknik och säkerhet som i hög grad är digitaliserad, god IT- och styrsystemskompetens är därför av vikt för tjänsten. B-körkort är ett krav.
I ditt arbete har du ett professionellt förhållningssätt - du är serviceinriktad, lyhörd och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga, ett genuint intresse för teknik och tycker om möten med människor. Du är också kvalitetsmedveten, självständig och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Din framtida arbetsplats
På fastighetsdriften i Västervik är vi ett gott gäng tekniker och ingenjörer som tillsammans arbetar med den dagliga driften av våra fastigheter i Västervik och Vimmerby kommun. Vårt uppdrag är att ansvara för drift och underhåll av Region Kalmar läns komplexa byggnader och utrustningar. Vi arbetar med avancerad teknik, vilket är en stor del av dagens sjukvård. Det är extra viktigt att den tekniska utrustningen fungerar och utvecklas, eftersom den kan vara med och rädda liv.
Vi tillhör Regionfastigheter som är en strategisk fastighetsägare som ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Region Kalmar läns olika verksamheter, samt att förvalta egendomen på ett sätt som bevarar värdet över tid. Vi arbetar med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt och ansvarar för byggprocessens alla faser. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 200 byggnader med en total yta om cirka ca 400 000 kvadratmeter.
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Östra Kyrkogatan 48 (visa karta
)
593 81 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Driftchef
Magnus Hällgren magnus.hallgren@regionkalmar.se 010-3586225 Jobbnummer
9982306