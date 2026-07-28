Driftingenjör
Stockholm Exergi AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-28
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Om Stockholm ExergiVi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi ägs av Stockholms stad och Ankhiale, ett konsortium av ledande europeiska pensionsfonder (APG, PGGM, Alecta, Keva och AXA IM Alts), och har över 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Om vår anläggning för koldioxidinfångningI Värtan, där vårt kraftvärmeverk redan idag producerar hållbar el och värme från restprodukter som flis, grenar och toppar från skogsindustrin, bygger vi nu en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning för att skapa ännu mer klimatnytta.Bio-CCS är en teknik som fångar in biogen koldioxid innan den når atmosfären för att sedan lagras permanent i berggrunden, vilket skapar minusutsläpp eftersom koldioxiden avskiljs från det biogena kretsloppet. Permanenta minusutsläpp är det verktyg som kan användas för att motverka utsläpp som är svåra eller omöjliga att eliminera. Det är en nödvändig pusselbit för att nå klimatmålen och netto-noll-utsläpp. Anläggningen kommer att kunna fånga in upp till 800 000 ton koldioxid per år – mer än vad hela Stockholms vägtrafik släpper ut under samma tid.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som driftingenjör hos oss i Produktion blir du en nyckelspelare i att säkerställa en stabil och hållbar energiförsörjning. Du arbetar nära våra anläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla och el och är med och driver den dagliga driften framåt. I din roll ansvarar du för uppstart, laständringar och stopp enligt produktionsplan, samtidigt som du kontinuerligt övervakar driften och snabbt hanterar driftstörningar. Du genomför operatörsunderhåll, felsöker vid behov och bidrar aktivt till en trygg och säker arbetsmiljö.
Rollen ger dig en varierad vardag där du kombinerar operativt arbete med ett mer taktiskt ansvar. Du följer upp anläggningarnas prestanda och utsläpp, arbetar med driftoptimering och säkerställer trygga avställningar inför underhållsarbeten. Samtidigt är du med och utvecklar driften och våra arbetssätt, där du deltar i och ibland leder arbetet med att utreda driftstörningar, avvikelser och förbättringsinitiativ.
Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för en stabil leverans av energiprodukter. I din vardag samarbetar du tätt med underhåll, andra delar av driftorganisationen och flera olika funktioner för att säkerställa hög tillgänglighet och en driftsäker verksamhet.
Tjänsten innebär att du arbetar mot flera anläggningar i Storstockholm, vilket ger dig breda kontaktytor både internt och externt. Arbetet sker i skift och inkluderar beredskap, och resor kan förekomma. Hos oss blir du en del av Produktionsverksamheten som varje dag ser till att energiproduktionen är trygg, effektiv och hållbar.
Rollen är en tillsvidareanställning. Arbetstider: Skift Placering: Omfattar arbete på Värtaverket.
Varför jobba med mig?
Som ledare är vi organiserade, effektiva och drivna. Vi inspireras av människor som är engagerade och vill vara med i arbetet mot en hållbar stad. Vi tror att teamwork och en genuin vilja att hjälpa andra är viktiga faktorer för framgång. Hos oss värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel. Våra roller är att vara goda ledare som stöttar dig och din utveckling. Vi vill att du är en självgående och aktiv problemlösare som är villig att ta på dig utmaningar, men också fira framgångar med dina kollegor.
Brita Melén, Björn Norrbom & Magnus Karlsson, skiftchefer city
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
Samarbetsförmåga. Du arbetar smidigt med andra och har lätt för att bygga relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående. Att ta ansvar är en självklarhet för dig. Du strukturerar och driver ditt arbete framåt, med fokus på att nå uppsatta mål.
Stabil. När pressen ökar, förblir du lugn. Du behåller fokus och ser till att rätt saker prioriteras.
Helhetssyn. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, samtidigt som du agerar för hela verksamhetens bästa.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande arbetserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta som som operatör inom kraft & värmeindustrin
Goda kunskaper om processen för kraft och värmeproduktion
God digital förmåga
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Rekryteringsprocessen
Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2026. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare. Bra personer känner ofta bra personer – dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095)
115 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Exergi Jobbnummer
10014358