Driftingenjör
Hogia Service AB / Fastighetsskötarjobb / Stenungsund Visa alla fastighetsskötarjobb i Stenungsund
2026-07-20
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Driftingenjör till Hogia i Stenungsund
Om rollen
Vill du arbeta med tekniskt avancerade fastigheter där du får kombinera drift, analys och utveckling?
Som Driftingenjör hos Hogia ansvarar du för att säkerställa en stabil och effektiv drift av våra fastigheter, kontorsmiljöer och datahallar. Rollen kombinerar operativt arbete i anläggningen med analys, optimering och utveckling av våra tekniska system.
Du blir en viktig del i vårt arbete med att skapa energieffektiva, driftsäkra och framtidssäkrade fastigheter. Rollen innebär planerad beredskap.
Din vardag – en kombination av analys och praktik
I den här rollen jobbar du ungefär lika mycket med analys och utveckling som med praktiskt driftarbete.
Du kommer bland annat att:
analysera driftdata och driva energieffektivisering i våra anläggningar
felsöka, övervaka och optimera tekniska system inom fastighetsdrift
utveckla driftstrategier och bidra till smartare och mer effektiva arbetssätt
initiera och driva energi- och teknikprojekt från idé till genomförande
arbeta med styr- och reglerteknik samt bygga en bred förståelse för system inom ventilation, värme och kyla
Vem är du?
Vi tror att du är en tekniskt nyfiken person som gillar att växla mellan att analysera problem och att lösa dem praktiskt.
Du har troligen:
erfarenhet av driftarbete i tekniskt avancerade fastigheter
vana av både felsökning ute i anläggning och arbete med driftdata/system
intresse för energioptimering och systemförbättringar
förståelse för hur tekniska system samverkar (gärna inom HVAC)
ett praktiskt handlag och tycker om att "vara nära tekniken"
Det är meriterande om du har erfarenhet av datahallar eller arbete med styr- och reglerteknik.
Därför kommer du att trivas hos oss
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där du kan påverka både drift, teknik och arbetssätt. Vi kombinerar moderna verktyg med långsiktighet och ett starkt engagemang för våra fastigheter.
Vi erbjuder:
varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar
möjlighet att påverka och utveckla våra tekniska miljöer
god balans mellan arbete och fritid
fokus på hälsa och välmående
en inkluderande arbetsmiljö med hög kompetens och hjälpsamma kollegor
Att jobba hos oss på Hogia
Med moderna verktyg, vass kompetens och långsiktighet i allt vi gör, bygger vi smarta lösningar som gör skillnad för många användare. För oss är hållbarhet viktigt – både när det gäller våra produkter, våra fastigheter och våra medarbetare.
Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter, fina förmåner och en kultur som präglas av samarbete, ansvar och långsiktighet.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Lina Hedenberg på lina.hedenberg@hogia.se
.
Bra att veta! På grund av semesterperioden kommer vi att börja hantera ansökningar från och med den 4 augusti 2026.
Om Hogia-gruppen
Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system för företag som effektivt vill fokusera på sina verksamheter i stället för krånglig och tidsödande administration. Vi erbjuder allt från mindre löne- och bokföringsprogram för småföretagaren till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, godsterminaler, revisionsbyråer och fastighetsbolag. I Hogiagruppen finns 30 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare. Tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna. Hogia startade sin verksamhet 1980 i Stenungsund. I dag har den privatägda koncernen totalt 650 anställda på kontor i Sverige, Norge och Finland. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7608760-2106633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hogia Service AB
(org.nr 556577-5680), https://jobb.hogia.se
Hakenäs 101 (visa karta
)
444 47 STENUNGSUND Arbetsplats
Hogia-gruppen Jobbnummer
10006624