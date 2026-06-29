Driftingenjör
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2026-06-29
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
På Samhällsbyggnadsförvaltningen i Växjö har vi under många år legat långt framme i miljöfrågor och teknisk utveckling. Vatten- och avloppsanläggningarna kompletteras kontinuerligt och omfattande moderniseringar och nybyggnationer med exempelvis biogas/fordonsgas har bidragit till att skapa en intressant arbetsplats i en god och utvecklande miljö. På VA-avdelningen är vi ca 70 personer anställda med ansvar för bland annat sju vattenverk och tolv avloppsreningsverk med tillhörande stationer och ledningsnät inom Växjö kommun.
Vi söker nu en driftingenjör med placering på avloppsreningsverket Sundet.
Gillar du utmaningar och när dagarna aldrig är varandra lika? Vi erbjuder här ett intressant och omväxlande jobb som driftingenjör. Hos oss kommer du att ingå i ett kunnigt tekniskt team om 9 personer. I arbetet ingår processövervakning, optimering, drift och underhåll av avloppsreningsverket Sundet med tillhörande anläggningar. Beredskap kan ingå i tjänsten och arbetet kan vara fysiskt krävande. Att du har B-körkort är en förutsättning.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ta ansvar och utvecklas i en driftorganisation. Du är mångsysslare inom det tekniska området. Du trivs och vill vara delaktig i en verksamhet som är under stark utveckling.
Du bör ha en högskoleutbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god förmåga att sätta dig in i olika tekniska system, såsom pumpar, maskiner och analysinstrument.
Vi ser gärna att du har kunskaper inom styr- och reglerteknik med inriktning mot processteknik samt en grundläggande förståelse för vattenreningsteknik. Erfarenhet av arbete med energifrågor är en fördel. Som person är du utvecklingsinriktad och har förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter. Du arbetar strukturerat och kan planera, prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Har du dessutom praktisk erfarenhet av driftarbete och kunskaper inom ritningsgranskning ser vi det som meriterande.
Dina personliga egenskaper är av stor vikt och vi tror att du som söker denna tjänst har lätt att samarbeta med andra men samtidigt har ett stort driv och kan arbeta självständigt.
Du ska kunna leva upp till vår värdegrund: Vi möter alla med respekt, Vi kan jobbet, Vi gör verksamheten bättre och Vi skapar en hållbar framtid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
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351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9982378