Driftingenjör
2025-08-25
Vi söker nu en driftingenjör Eftermarknad till driftområde Sjukhusfastigheter SU.
Driftområde Sjukhusfastigheter SU ansvarar för drift och underhåll av byggnader och utemiljö för Sahlgrenska universitetssjukhusets fastigheter i Göteborg. Vi utför tillsyn och skötsel, underhåll och åtgärdar fel.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som driftingenjör Eftermarknad för du driftens talan i områdets eftermarknadsfunktion och och för där dialog med våra ekonomer, jurister, projektledare och hyresgäster. Du ger också driftcheferna stöd för beslut. Du är en nyckelperson som driver, samverkar och delar med dig av din kunskap och dina erfarenheter. Du driver för att området kompetensmässigt skall klara att utföra arbeten i egen regi och med stöd av driftchef besluta om vilka arbetsmoment och vilka ärenden som ska eskaleras i organisationen.
Som driftingenjör genomgår du utbildning för att stärka din kompetens i rollen. Att ständigt följa utvecklingen genom omvärldsbevakning ser vi som en självklarhet. Du utvecklar din kompetens i våra interna administrativa stödsystem och går utbildningar inom:
Ekonomi
Bygg & Entreprenadjuridik
ProjektledningKvalifikationer
Vi söker dig som har ingenjörsexamen eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du ska ha gedigen kunskap om fastighetsdrift.
Du har förmågan att analysera och hantera tekniska problem snabbt och effektivt är god, och du är van vid att uppdatera, revidera och hålla god ordning på dokumentation. Vidare har du ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt, där du trivs med att utveckla nätverk och bibehålla goda kundrelationer.
Som person är du utvecklingsorienterad, ser förbättringsmöjligheter och tar initiativ. Du är en problemlösare och arbetar strukturerat och med eget driv. Eftersom rollen innebär mycket samverkan är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är prestigelös och kommunikativ.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med eftermarknad i projekt
Erfarenhet av arbete med fastighetsdrift
Erfarenhet av projektledningsarbete
Utbildad inom Bas P och Bas U
Erfarenhet av arbete med entreprenadjuridikAnställningsvillkor
B-körkort är ett krav då resor förekommer inom rollen.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
