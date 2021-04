Driftingenjör - Göteborgs kommun - Maskiningenjörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Maskiningenjörsjobb / Göteborg2021-04-06Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/kretsloppochvatten och följ oss på Facebook eller Linkedin.2021-04-06Avdelningen Dricksvattenproduktion svarar för dricksvattenberedningen för Göteborgs stad på de båda vattenverken Alelyckan och Lackarebäck. Vi söker nu förstärkning med två ansvarstagande och drivande driftingenjörer som kan arbeta både med daglig drift och som deltagare i pågående projekt. Hos oss kommer du att arbeta med vårt viktigaste livsmedel tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. På Alelyckans vattenverk arbetar ca 25 personer varav 16 tillhör driftenheten som denna tjänst kommer att tillhöra.Du kommer i tjänsten som driftingenjör hos oss att i vårt driftteam styra process och verksamhetsplanering via vattenverkets kontrollrum. Du ansvarar här för problemlösning och åtgärder kopplat till den dagliga driften av vattenverket med tillhörande anläggningar. Du kommer även att representera driften i ny- och ombyggnadsprojekt i anläggningarna. I tjänsten ingår även att ta fram arbetsberedningar inför större underhållsåtgärder och dokumentation över anläggningarna samt att skriva rutiner för hur anläggningarna skall hanteras.Vi ser att du har en examen som högskoleingenjör mot drift eller process (ex. sjöingenjör, maskiningenjör, driftingenjör eller VA-ingenjör), eller motsvarande för att vara aktuell för tjänsten. Du har över fem års erfarenhet inom processindustri och har arbetat på fartyg eller i annan industriverksamhet. Det är även meriterande om du har kontrollrumserfarenhet.Som person ser vi att du är ansvarstagande, driven och noggrann. Du har god förmåga att planera ditt arbete och att samarbeta med kollegor såväl som externt anlitade entreprenörer, konsulter och kollegor i förvaltningen.B-körkort efterfrågas i denna tjänst.Tjänsten är säkerhetsklassad nivå 2 och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo och svenskt medborgarskap.ÖVRIGTDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Göteborgs kommun5674414