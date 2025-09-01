Driftcontroller till fastighetsavdelningen, Solna stad
Är du tekniskt intresserad och vill vara med och utveckla samt ta hand om stadens byggnader på ett hållbart sätt? Då kan rollen som driftcontroller vara rätt nästa steg för dig.Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Fastighetsavdelningen ansvarar för tillsyn, skötsel, underhåll och utveckling av stadens egna fastighetsbestånd samt vissa inhyrda lokaler som används i stadens verksamheter. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 225 fastigheter som huvudsakligen används för exempelvis förskolor, skolor, kultur- och idrottsanläggningar samt omsorgsverksamheter.
Vårt mål är att erbjuda ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler med god inomhusmiljö. Avdelningen består av två enheter. Denna tjänst tillhör enheten för drift och förvaltning, där det idag finns roller som fastighetsförvaltare, tekniska specialister, driftcontroller, driftingenjör och fastighetsingenjör. Vi har även en projektenhet som arbetar med större investeringar och ombyggnader.
Vårt erbjudande
- En arbetsplats med spännande utvecklingsmöjligheter
- Fina lokaler centralt i Solna med goda kommunikationsvägar
- Individuell lönesättning, friskvårdsbidrag och självklart ett fantastiskt team!
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär arbetet?
Som driftcontroller är du delaktig i uppföljning av driftentreprenaden för stadens byggnader, i syfte att säkerställa att fastigheterna håller rätt teknisk standard över tid. Du arbetar nära avdelningens avtalsansvariga och bidrar med kvalitetssäkring av drift och underhåll, uppföljning av entreprenörens arbete samt dokumentation i samband med om-, ny- och tillbyggnadsprojekt.
I dina arbetsuppgifter ingår också:
Fysiska kontroller av byggnader och tekniska installationer Deltagande vid framtagande och uppföljning av underhållsplan Administration i fastighetssystem och andra digitala stödsystem Stöd vid överlämning från projekt till drift Medverkan vid besiktning och driftöverlämning Uppföljning av energianvändning och hållbarhetsdata
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
- Teknisk eftergymnasial utbildning, gärna högskoleutbildning som driftingenjör, fastighetsingenjör eller motsvarande
- Erfarenhet från fastighetsbranschen eller liknande tekniska roller
- Kunskap om fastighetstekniska system
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift
Meriterande är om du också har:
- Erfarenhet av att arbeta enligt AFF och extern fastighetsdrift
- Några års erfarenhet från liknande tjänst .
- Kunskaper inom el, brandskydd och energiuppföljning
- B-körkort
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, kvalitetsmedveten och lösningsfokuserad. Du trivs med frihet under ansvar och att ta egna initiativ. Du har god samarbetsförmåga och trivs i samverkan med såväl interna funktioner som externa aktörer samt förstår vikten av att stödja stadens verksamheter. Du har ett tekniskt intresse och god administrativ förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som är framtagna för tjänsten.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid på 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor kring tjänsten kan du kontakta Stefan Säflund, enhetschef, på 08-746 12 25 eller stefan.saflund@solna.se
Välkommen att skicka in din ansökan, dock senast 14/9-2025.
I rekryteringsprocessen kommer bakgrundskontroller att genomföras på slutkandidaten i enlighet med stadens riktlinjer.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Tekniska förvaltningen i Solna stad har en viktig roll i stadens utveckling. Vi erbjuder solnaborna en ren, trygg och välfungerande stadsmiljö och förser stadens verksamheter med ändamålsenliga och effektiva lokaler.
Stadsmiljöavdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av stadens gator, torg, parker och naturområden. Fastighetsavdelningen förvaltar och genomför investeringar i stadens fastigheter och samverkar med andra förvaltningar vid om- och nybyggnationer. VA- och avfallsavdelningen tar hand om kommunens kommunaltekniska anläggningar för vatten och avlopp samt kommunens avfallshantering.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
