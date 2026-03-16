Driftchef till Verdis i södra Stockholm
2026-03-16
Vill du vara med och leda arbetet för en mer hållbar framtid? Nu söker vi en driftchef till våra återvinningscentraler i Södra Stockholm.
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar och att främja en hållbar framtid genom att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt. Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Verdis driver och ansvarar över tre återvinningscentraler på Värmdö (Ekobacken, Hemmesta och Djurö). Från och med oktober kommer vi även att ta över driften av en återvinningscentral i Tyresö (Petterboda). Därför söker vi nu en driftchef, som har det övergripande ansvaret över planering och organisering av den operativa verksamheten på återvinningscentralerna. Det innebär att du leder och fördelar det dagliga arbetet för våra duktiga miljöarbetare, som arbetar med driften. Du säkerställer att vi har rätt bemanning på plats och följer upp att arbetet utförs enligt gällande rutiner, säkerhetsföreskrifter och våra uppdragsgivares krav. Du har en nyckelroll vad gäller att kommunicera och samarbeta, både med medarbetare och med våra uppdragsgivare.
Du ingår i bolagets operativa ledningsgrupp och i nära samarbete med övriga chefer i Region Nord bidrar du till att driva verksamheten framåt och att vi gemensamt når våra mål. Du rapporterar till regionchefen och har stora möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden som driftchef är:
- Personal: planering och schemaläggning av personal, rekrytering, introduktion och kompetensförsörjning, uppföljning, medarbetarsamtal m.m.
- Arbetsmiljö: löpande systematiskt arbetsmiljöarbete, genomförande av skyddsronder, hantering och uppföljning av arbetsmiljöärenden.
- Administration i diverse system
- Kontakt och kommunikation med uppdragsgivare och leverantörer
- Uppföljning av farligt avfall och rapportering till Naturvårdsverket
- Säkerställa att containrar, maskiner och övrig utrustning är i gott skick samt vid behov boka reparationer av dessa
För att lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du:
- Är en entusiastisk ledare som kan motivera och inspirera andra
- Självständigt driver frågor och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter
- Har mycket god dator- och systemvana och besitter en stark administrativ förmåga
- Kommunicerar tydligt och effektivt
- Är skicklig på att bygga relationer och har en serviceinriktad inställning
- Har hög arbetskapacitet och utmärkt problemlösningsförmåga
Utöver detta har du minst tre års erfarenhet som ledare med personalansvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet från avfalls- eller miljöbranschen. Likaså att du har erfarenhet av arbete med 5S och ISO-standarder inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö då vi är certifierade inom dessa områden. Vi värderar också dina personliga egenskaper högt i samband med den här rekryteringsprocessen. B-körkort är ett krav.
Övrigt
Startdatum: 1 maj eller enligt överenskommelse
Anställningsform och omfattning: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas), heltid.
Stationeringsort: Södra Stockholm. Du kommer att utgå ifrån antingen Värmdö eller Tyresö, men kommer att röra dig mellan de fyra återvinningscentralerna.
Är du en ambitiös och självgående ledare som delar vår passion för att göra skillnad? Ansök idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att klicka på "Ansök nu" eller via vår hemsida, https://www.verdis.se/bli-en-av-oss/lediga-jobb/.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll via Fortcheck före eventuell anställning.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan!
