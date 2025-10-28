Driftchef till La Girafe Arlanda
2025-10-28
La Girafe är en livfull och modern restaurang som drar inspiration från Frankrike med dess tidigare kolonier.
Belägen på Arlanda flygplats, där vi kombinerar internationell känsla med skandinavisk kvalitet. Vi serverar mat till människor från hela världen - alltid med högsta standard och ett leende på läpparna.
Pontus Frithiof och Nordrest fortsätter sitt samarbete och rekryterar nu en ny Driftschef till La Girafe Arlanda.
"För mig är kvalitet, flärd och generositet viktiga värdeord för ge våra gästen en riktigt bra upplevelse. Kvalitet sitter i detaljerna och det kommer genom vårt engagemang.
Med en nypa flärd gör vi det lilla extra för våra gäster. Vi är generösa med ett gott beteende mot våra gäster och kollegor //Pontus Frithiof "
I rollen som driftschef på La Girafe Arlanda arbetar du i nära samarbete med enhetschefen, köksmästaren och hovmästare för att driva enheten framåt. Du kommer vara en del av ledningsteamet på restaurangen och vara med och utveckla enheten.
Du är en naturlig del av driften och strävar efter att leverera en exceptionell upplevelse för våra gäster.
Du är lösnings orienterad och leder och fördelar arbetet på ett naturligt sätt med gäster, Nordrests värdeord och våra samarbetspartners i focus.
VEM ÄR DU?
• Du har varit hovmästare/haft driftansvar tidigare
• Du kanske har varit restaurangchef men vill fokusera på driften och gäst upplevelsen.
• Du är strukturerad, noggrann och flexibel i ditt arbete.
• Du behärskar ett högt tempo utan att tumma på kvalitet.
• Du har kan arbeta tidiga morgnar, kvällar och helger.
• Du har möjlighet att ta dig till Arlanda flygplats på varierande arbetstider.
• Du är en lagspelare som trivs i ett öppet och samarbetsvilligt team.
VI ERBJUDER DIG:
• En inspirerande arbetsplats i en internationell miljö.
• Ett dynamiskt team med höga ambitioner.
• Tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse.
• Vara en del av ett snabbt växande företag med höga ambitioner.
• Kollektivavtal och goda personalförmåner så som Arlanda tillägg för din resa till och från arbetet.
LÅTER DET INTRESSANT?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi ser fram emot att höra från dig!
La Girafe drivs av Nordrest med Pontus Frithiof och Swedavia som samarbetspartner
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag, som arbetar med restauranger, catering uppdrag, på skolor och inom omsorgen. Vi tillhandahåller ett systematiserat entreprenörskap vilket innebär att vi bistår med ledningssystem, inköpsrutiner och administrativa rutiner men vi kombinerar det med lokalt beslutsfattande. Vi uppmuntrar och uppskattar entreprenörsandan!
Våra värderingar: Överraska positivt - Sprida glädje - Vara tillgängliga
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Varierande arbetstid inklusive kvällar och helger, vi arbetar med 26 veckors schema.
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Visita Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb.
NR drift AB (org.nr 559010-1423), http://www.nordrest.se
