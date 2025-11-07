Driftchef till Gotlands Stuveri i Nynäshamn
Är du en erfaren ledare som trivs med att arbeta operativt och skapa struktur i en dynamisk arbetsmiljö? Hos Gotlands Stuveri AB får du möjlighet att leda ett team och vara en del av en samhällsviktig verksamhet där du direkt påverkar hur gods och människor transporteras till och från Gotland.
Vi söker nu en driftchef till vår verksamhet i Nynäshamn som vill bidra till att vi fortsätter leverera hög kvalitet och effektivitet, både på land och till sjöss.
Om Gotlands Stuveri AB
Gotlands Stuveri AB arbetar på uppdrag av Destination Gotland AB och ansvarar för lastning och lossning av trailers, terminaltraktorer, hamnservice, bildhantering och bagagehantering. Verksamheten pågår dygnet runt och sysselsätter cirka 15 tillsvidareanställda i Nynäshamn, vilket nästan dubbleras under högsäsong.
Om rollen
Som driftchef kommer du att ha det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten i Nynäshamn. Du leder ett engagerat team och ser till att verksamheten drivs effektivt och säkert. Du arbetar nära din personal och säkerställer att både verksamhetens behov och medarbetarnas välmående tillgodoses.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Leda och planera den dagliga driften i hamnen
Personalansvar för ca 15 medarbetare (upp till 30 under högsäsong)
Ansvara för rekrytering, introduktion och personalutveckling
Utföra medarbetarsamtal och arbeta aktivt med arbetsmiljö och säkerhet
Arbeta tillsammans med verksamhetsansvarig för att driva förändrings- och utvecklingsprojekt
Vi söker en person som har en god förmåga att leda operativa team och skapa ett tryggt arbetsklimat där alla trivs och presterar sitt bästa.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom operativ verksamhet/logistik/hamn/transport
Är tydlig, kommunikativ och prestigelös
Trivs med att ta ansvar och skapa struktur i en föränderlig miljö
Har förmåga att engagera och motivera medarbetareKvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av personalansvar
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning (100%) med tillträde enligt överenskommelse
En viktig och ansvarsfull roll i en samhällsviktig verksamhet
Nära ledning, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamhetens utvecklingSå ansöker du
Är du redo för en ny utmaning? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Maria Eliadis Alvermark, LB Karriär
Mail: info@lbkarriar.se
Telefon: 0498-20 17 80 Så ansöker du
