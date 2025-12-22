Driftchef till Forshem Fastigheter AB
2025-12-22
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
, Skara
, Vara
, Grästorp
, Skövde
Är du en engagerad och strategisk ledare som brinner för fastighetsförvaltning och att bygga starka relationer med externa partners? Då kan du vara vår nya driftchef på Forshem Fastigheter! Vi är ett växande fastighetsbolag, ägt av EHF AB, och söker nu en erfaren person som vill vara med och säkerställa en effektiv och högkvalitativ drift av vår fastighetsportfölj genom att leda våra samarbetspartners. Kanske är det dig vi söker?
Om Forshem Fastigheter och EHF AB
Forshem Fastigheter är verksamt inom fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, primärt i Västsverige. Bolaget lanserades i december 2024 som en del av EHF AB:s strategi att renodla och tydliggöra sina olika verksamhetsgrenar. Genom att fokusera fastighetsverksamheten i Forshem Fastigheter kan vi arbeta med stor effektivitet och expertis. Vi värdesätter partnerskap och strävar efter att leverera högsta kvalitet och service till våra kunder. Våra fastigheter finns i orter som Trollhättan, Uddevalla, Skaraborg, Borås och Göteborg, vilket erbjuder en varierad och intressant fastighetsportfölj.
Läs mer på www.forshemfastigheter.se
och www.ehfab.se.
Rollen som driftchef
I rollen som driftchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av vår fastighetsportfölj. Ditt främsta fokus ligger på att strategiskt och operativt leda, styra och följa upp våra externa leverantörer och samarbetspartners inom fastighetsservice. Du är en nyckelperson i ledningsgruppen och bidrar aktivt till bolagets utveckling genom att optimera driftverksamheten och säkerställa att vi levererar högsta möjliga kvalitet till våra hyresgäster.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
Strategiskt och operativt ansvar för att styra och följa upp externa leverantörer och partners
Förhandling och avtalshantering med underleverantörer inom fastighetsdrift
Budgetansvar för driftverksamheten och uppföljning mot uppsatta mål
Kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och optimering av processer tillsammans med våra partners
Säkerställa att kvalitet och service upprätthålls i enlighet med våra högt ställda krav och hyresgästernas förväntningar
Leda samarbetet med våra partners för att driva utveckling och innovation inom fastighetsdriften
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning/branscherfarenhet inom fastighet, teknik eller liknande område
Några års erfarenhet av en ledande roll inom drift eller fastighetsförvaltning, med fokus på att hantera externa leverantörer
God erfarenhet av förhandling och avtalshantering
Erfarenhet av budgetansvar och uppföljning
Goda kunskaper i svenska (och engelska), både i tal och skrift
Vi söker en trygg och kommunikativ ledare som är duktig på att bygga och underhålla starka relationer med externa partners. Du är strukturerad, har ett analytiskt tänk och är samtidigt hands-on och har lätt för att lösa problem som uppstår i det dagliga arbetet. Vi ser även att du är driven, prestigelös och har förmågan att se helheten i vår växande verksamhet.
Vi erbjuder
En central roll i ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med starka ägare i ryggen.
Möjligheter att påverka och forma rollen samt bidra till bolagets framtid.
Ett självständigt och varierat arbete med många kontaktytor.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post - vänligen sök via annonsen. Vi ser fram emot att höra från dig!
