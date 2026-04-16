Driftchef med stark teknisk profil sökes till Syd
Luotea FM AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö
2026-04-16
Är du tekniskt skicklig och brinner för drift, utveckling och effektiva processer? Är du dessutom en närvarande ledare som gillar att stötta medarbetare till att nå gemensamma och ambitiösa mål? Då kan du vara vår nästa Driftchef med fokus på vår nyckelkund Jernhusen!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.
Om tjänsten
Som Driftchef får du en nyckelroll med tydligt personal- och resultatansvar. Du leder och coachar ett team av kompetenta tekniker mot uppsatta mål. I rollen kommer du primärt att arbeta mot vår kund Jernhusen. Du verkar i en utvecklande miljö och ansvarar för driften av tekniskt avancerade fastigheter, såsom stationer och depåer. Du driver effektiviseringar och säkerställer att verksamheten utvecklas i linje med företagets strategier. Rollen innefattar både tekniska driftfrågor och ett nära samarbete med kunder och hyresgäster, där vi agerar som kundens högra hand och fungerar som deras ögon och öron på plats. En viktig del av arbetet är att bedöma och planera underhållsbehov samt att arbeta proaktivt med tekniska lösningar för att säkerställa en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Ha det operativa ansvaret för att säkerställa att dagliga verksamhetsmål uppnås och att arbetsorderhanteringen sker smidigt och i rätt tid
Samordna arbetsorderflöde, hantera avtal och myndighetsbesiktningar samt driva lönsamhetsanalyser och förbättringsarbete
Ansvara för utvecklingen av ett team tekniker inom olika kompetensområden
Aktivt arbeta med uppföljning av ekonomiska resultat, identifierar förbättringsområden och implementera åtgärder för att öka lönsamheten och skapa långsiktiga affärsmöjligheter
Driva och utveckla kundrelationen inom drift med fokus på kvalitet, affärsnytta och långsiktigt partnerskap
Tjänsten erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får stort ansvar och möjlighet att utvecklas. Du ingår i ett lösningsorienterat team i en innovativ miljö där vi strävar efter långsiktiga kundrelationer och ständiga förbättringar.
Om dig
Du är en ansvarstagande och affärsmässig ledare med stark samarbetsförmåga. Du är social, strukturerad och kan arbeta självständigt. Du har ett strategiskt synsätt, kan hantera ett högt arbetstempo och har en hög grad av service- och kundorientering. Vidare arbetar du datadrivet, följer upp verksamhetsmål och strävar efter att utveckla både ditt team, kundrelationer och processer.
För att lyckas i rollen behöver du
5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med fastighetsteknik - tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll
Minimum 3 års erfarenhet av personalledning och arbetsledning
Erfarenhet av arbete med teknikintensiva och komplexa fastigheter
Kunskap i AFF och avtalsförvaltning
Erfarenhet av offerthantering och mindre projekt
Säljerfarenhet
Mycket god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor
God administrativ förmåga och datorvana, inklusive dokumentation och protokollföring
Erfarenhet av fastighetssystem (IFS eller liknande)
B-körkort
Meriterande
Fastighetsteknisk utbildning eller likvärdig erfarenhet
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden trygghet, gemenskap och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet
AnsökanVi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi tester och bakgrundkontroll på slutkandidater. Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Roger Bengtsson på roger.bengtsson@luotea.com
Välkommen att bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260)
215 79 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Luotea FM Kontakt
Rekryterare
Sara Widforss sara.widforss@luotea.com 0702016050
9857914