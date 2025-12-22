Driftchef Hotell till Nääs Fabriker
2025-12-22
Bli en del av Nääs Fabriker, där upplevelser skapas på riktigt
Vill du leda, utveckla och sätta prägel på en av Sveriges mest unika destinationer? På Nääs Fabriker skapar vi inte bara hotellvistelser, vi skapar minnesvärda upplevelser. Nu söker vi en Driftchef Hotell som vill ta ett helhetsansvar för drift, gästupplevelse och affär och som drivs av att göra skillnad, varje dag.
Det här är rollen för dig som vill kombinera ledarskap, affärsmässighet och värdskap i en miljö där kvalitet, omtanke och passion genomsyrar allt vi gör.
Om Nääs Fabriker- Ernst Rosén AB är det göteborgska fastighetsbolaget som förvärvade och utvecklar det historiska området Nääs Fabriker utanför Lerum, en plats som ursprungligen var ett bomullsspinneri och som nu är en mångsidig destination med hotell, restauranger, butiker och annan verksamhet. Rosén AB har ägt området sedan 1990 och arbetar med att varsamt förvalta och utveckla det till ett levande besöksmål och en plats för upplevelser. Läs mer på https://www.naasfabriker.se/
Om rollen
Som Driftchef Hotell har du ett övergripande ansvar för hotellets operativa hjärta: reception & lobby, konferens och badhus samt kontakt med kollegor på städ. Du leder genom människor, struktur och inspiration med fullt ansvar för leverans, budget, lönsamhet och utveckling.
Du är en självklar del av den operativa ledningsgruppen och arbetar nära andra funktioner för att stärka helheten på Nääs Fabriker. Med gästresan i fokus säkerställer du att varje möte, varje detalj och varje upplevelse håller högsta nivå.
Det här får du göra hos oss
Äga och utveckla gästupplevelsen från ankomst till avresa
Leda och coacha team med tydlighet, energi och engagemang
Driva en kostnadseffektiv och lönsam drift med höga kvalitetskrav
Arbeta aktivt med beläggning, merförsäljning och återkommande gäster
Ansvara för budget, KPI:er och resultat inom dina avdelningar
Skapa struktur, tydliga rutiner och ett starkt värdskap
Arbeta med hållbarhet, miljö och Green Key
Samarbeta tätt över avdelningsgränser för att skapa synergier
Vara en närvarande ledare som löser problem, tar beslut och visar vägen
Vem vi tror att du är
Du är en trygg och affärsdriven ledare med bakgrund från hotell, konferens eller annan upplevelsebaserad verksamhet. Du trivs i en dynamisk miljö där tempo, kvalitet och människor står i centrum.
Du är:
Trygg i ditt ledarskap och van att fatta beslut
Resultatinriktad med stark affärsförståelse
Relationsskapande och kommunikativ
Strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös
Flexibel och lugn även när tempot är högt
Passionerad kring service, upplevelser och människor
Därför Nääs Fabriker
Att arbeta på Nääs Fabriker är att bli en del av något större. Här möts historia, kreativitet och framtidstro i en levande destinationsmiljö vid sjön Sävelången. Vi tror på nära ledarskap, långsiktighet och att ge våra medarbetare mandat att växa.
Hos oss får du:
En nyckelroll med stort förtroende och möjlighet att påverka
En arbetsplats där idéer uppmuntras och engagemang värdesätts
En kultur som präglas av värme, professionalism och samarbete
Möjlighet att utvecklas tillsammans med en stark och växande destination
Vi bygger upplevelser tillsammans.
Låter det här som din nästa utmaning?
Vi ser fram emot att lära känna dig som vill vara med och utveckla Nääs Fabriker vidare med hjärta, affärsmässighet och ett starkt värdskap. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande.Välkommen till Nääs Fabriker där människor, möten och upplevelser står i centrum.
Placering: Nääs FabrikerStart: OmgåendeAnställning: Heltid tillsvidare (med 6 månaders provanställning)
Frågor kring rollen och processen
Nellie Lilja
0763-01 92 46nellie@progressioswe.se
Extern Rekryterare
