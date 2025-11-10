Driftchef Frukt & Grönt - ICA Maxi Stenhagen, Uppsala
Brinner du för ledarskap, försäljning och kundupplevelser? Vi på ICA Maxi Stenhagen söker en engagerad och driven Driftchef till vår Frukt & Grönt avdelning. Som ledare inspirerar och motiverar du ditt team, skapar resultat och säkerställer en kundupplevelse i absolut toppklass. Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
I rollen som Driftchef för Frukt & Grönt avdelningen har du det övergripande ansvaret för avdelningens drift, kvalitét och lönsamhet. Budgetplanering, målstyrning och uppföljning är centrala delar av ditt arbete.
Ditt ansvar är att leda ditt team på cirka 15 medarbetare till en effektiv daglig drift och bemanning, där du säkerställer att avdelningen håller högsta kvalitet varje dag under butikens öppettider. Tillsammans med ditt team skapar du en fräsch, inbjudande och inspirerande avdelning. Du arbetar aktivt med försäljning, lönsamhet, prisupplevelse och kampanjer. Du rapporterar till Butikschefen, och som en del av butikens ledningsgrupp har du stora möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet i ditt team. Du motiverar dina medarbetare genom ett coachande ledarskap och ser till att de gemensamma målen nås. Du har lätt för att delegera, kravställa och följa upp. Med din positiva energi och ditt driv bidrar du till en trivsam arbetsmiljö där både kunder och medarbetare får en förstklassig upplevelse.
Du har en stark känsla för försäljning och lönsamhet och trivs med att skapa en attraktiv butiksupplevelse genom en välfylld, inspirerande och säsongsanpassad avdelning. Din analytiska förmåga gör att du kan planera, prioritera och optimera avdelningens arbete på ett effektivt sätt. Du är en närvarande ledare som är aktiv i butiken och ständigt strävar efter förbättring och utveckling.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning) på heltid. Arbetspassens tider är fördelade över butikens alla öppettider. Tillträde efter överenskommelse, dock gärna så snart som möjligt. Lön efter överenskommelse.
Vad kan ICA Maxi Stenhagen erbjuda dig?
Butiken erbjuder dig en spännande utmaning och ett stimulerande arbete i en butik som har stora framtidsplaner och starka värderingar. Att värna om sin personal är viktigt för ICA Maxi Stenhagen. Butiken erbjuder en trivsam och trygg arbetsplats med högt i tak med en stark gemenskap som präglas av glädje och samarbete.
ICA Maxi Stenhagen sätter stor stolthet i allt de gör, nämligen att alltid överträffa förväntningar och ge kunden matinspiration, en förenklad vardag och handelns bästa kundmöte!
Har du några frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Rolf Lindgren på Future Management, 070-513 66 94
Välkommen med din ansökan!
Den 25:e Februari 1998 slår ICA handlarna Bo Malm och hans fru Wivi-Anne upp dörrarna till ICA Maxi Stenhagen och det blev en stor succé. Sedan 2004 driver sonen Urban Malm butiken tillsammans med delägarna Gabriel Purbe och Ludvig Purbe. Butiken som är Uppsalas största har idag en säljyta på 8 000 kvadratmeter och totalt cirka 190 anställda medarbetare. Ersättning
