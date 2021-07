Driftchef för ledningscentralen - Jönköpings kommun - Brandmansjobb i Jönköping

Jönköpings kommun / Brandmansjobb / Jönköping2021-07-06Brandstationen Rosenlund, JönköpingDin rollTrivs du med problemlösning under högt tempo? Är du en god kommunikatör som anstränger dig för att möta varje individ på ett personligt sätt samtidigt som du gillar att jobba i ett team? Då kan du vara vår kommande driftchef för ledningscentralen! Som driftchef ansvarar du för drift och utveckling av vårt nya gemensamma ledningssystem i Jönköping, Kronoberg, Blekinge län samt delar av Kalmar län.Du kommer att vara ansvarig för den löpande driften av ledningscentralen och närmsta chef för de ledningsbefäl som är anställda i Jönköpings kommun. Tjänsten har ett stort fokus på samverkan dels tillsammans med de vakthavande befäl och ledningsbefäl som arbetar i centralen samt SOS Alarm och de 22 räddningstjänster i 30 kommuner som ledningscentralen betjänar.Tjänsten är en kombinationstjänst där du kommer att arbeta operativt som ett av 8 vakthavande befäl i jourtjänst i ledningscentralen, samt i yttre tjänst som insatsledare.Vi söker dig somHar genomgått Räl B hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap alternativt brandingenjör med MSB:s påbyggnadsutbildning RUBHar en analytisk förmåga och kan driva och planera ditt arbete självständigtHar god social kompetens, ställer de frågor som behövs och trivs att arbeta tillsammans med andra.Har ett gott ordningssinne, uttrycker dig väl i tal och i skrift och har lätt för att göra dig förstådd.Har god förmåga att kunna arbeta och leda under såväl hög som låg stressnivåHar erfarenhet av övergripande och/eller skadeplatsnära ledning inom kommunal räddningstjänst.Har god förmåga att arbeta i olika tekniska IT-systemHar grundläggande kunskaper i engelska och samhällskunskap.Innehar B-körkortVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vilka är vi?Räddningstjänsterna i Jönköpings län, RäddSam F, ansvarar för att bemanna övergripande ledning för Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB). RSB är en operativ samverkan mellan räddningstjänster i Jönköping, Kronoberg, Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västervik och Hultsfreds kommuner. RSB:s uppdrag är att tillsammans med SOS Alarm stödja den drabbade, larma ut och stödja det skadeplatsnära arbetet samt säkerställa beredskap för nya händelser. Ledningscentralen är samlokaliserade med SOS Alarm och är belägen på brandstationen i Jönköping. Centralen bemannas av ett vakthavande befäl och ett ledningsbefäl samt SOS Alarms personal och styrs av direktiv från lokal räddningschef samt vakthavande räddningschef för RSB.Du har din anställning hos Räddningstjänsten i Jönköping som är en del av RäddSam F. Räddningstjänsten Jönköping är en organisation i utveckling och vi arbetar med ett brett uppdrag för att bidra till ett tryggt och säkert samhälle. Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser samt samordnar kommunens skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap. Vi har en trivsam arbetsmiljö med många drivna medarbetare med olika professioner och bakgrund. Räddningstjänsten är en förvaltning i kommunen och har cirka 230 anställda.Samverkan sker i stor grad med andra myndigheter och kommuner i länet.2021-07-06Tjänsten är en tillsvidareanställning.Tjänsten innebär tjänstgöring såväl dagtid som jourtjänstgöringSäkerhetsklassning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras under anställningsprocessen.Vill du veta mer?Räddningschef, Samuel Nyström, tfn 036-10 70 10Bitr räddningschef Göran Melin, tfn 036-10 56 69HR-konsult, Stefan Lund, tfn 036-10 56 66Facklig företrädare Kommunal, brandman Simon Solsjö, tfn 0733-99 50 25Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten.Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidTillsvidare. 100. Tillträde enligt överenskommelse.Lön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-08-16Jönköpings kommun5848353