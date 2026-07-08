Driftchef depå
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2026-07-08
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Driftchef med starkt ledarskap inom transportsektorn
Vill du vara med och leda en framgångsrik verksamhet i positiv utveckling?
Vi söker nu en Driftchef till Örebro med tryggt ledarskap som vill ta helhetsansvaret för vår depå och bli en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Som Driftchef har du det övergripande ansvaret för vår depå och dess verksamhet i Örebro. Du leder den dagliga driften, optimerar planering av bussar och personal och ser till att verksamheten flyter effektivt, alltid med fokus på säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet.
Rollen innebär både operativt och strategiskt ansvar med stort fokus på ledarskap. Du leder personalen mot gemensamma mål och utvecklar rutiner och processer som stärker hela affärsområdet. Du äger personalansvar för hela verksamheten och jobbar i nära samarbete med samordnare och trafikledare.
Du rapporterar till Operativ chef.
Ditt ansvar omfattar bland annatDriftledning: Säkerställa en effektiv och välplanerad daglig drift av depåerna.
Personalansvar: Rekrytera, introducera och utveckla medarbetare för att skapa ett engagerat, välmående och högpresterande team.
Ekonomi: Budget- och resultatansvar för depåns kostnader och intäkter.
Kvalitet och säkerhet: Följa upp och utveckla rutiner för högsta möjliga driftsäkerhet och leveranskvalitet.
Relationer och samverkan: Skapa starka relationer med beställare och samarbetspartners, du är en viktig representant för vårt företag.
Arbetsmiljö: Aktivt arbeta för en trygg, säker och inkluderande arbetsplats.
Styrning & Uppföljning: Säkerställa tydlig och konsekvent hantering av efterlevnad av lagar, policys och rutiner samt främja transparens kring nyckeltal, resultat och organisatorisk utveckling.
Dina resultat mäts bland annat genom kundnöjdhet, driftsäkerhet och personalutveckling. Du är den som ser till att vi levererar både på kort och på lång sikt.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
• Flera års erfarenhet av liknande roller, gärna inom buss. Annars personalintensiva områden som logistik, produktion, logistik eller liknande.
• Dokumenterad ledarerfarenhet med ett tryggt och modernt ledarskap
• Behärskar digitala verktyg och system för drift och planering
• God ekonomisk förståelse och förmåga att driva verksamhet mot uppsatta mål - att analysera nyckeltal är din grej
• Kännedom om vägtrafiklagen, arbetstidslagen för yrkesförare, säkerhetsstandarder och branschpraxis är meriterande
Som person är du en naturlig ledare med förmåga att ha ett helhetsperspektiv av personal och operativ verksamhet. Du är analytisk, handlingskraftig och strukturerad men också flexibel och lösningsorienterad i det dagliga arbetet. Du har god kommunikativ förmåga, bygger förtroende och motiverar andra genom tydlighet, engagemang och ett närvarande ledarskap. Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Vidare innehar du B-körkort, D-körkort är meriterande.
Varför välja Axelssons?
Hos oss blir du en viktig spelare i en verksamhet som fyller en viktig samhällsfunktion.
Du får stort ansvar i vår fortsatta tillväxtresa, där du får fullt ägarskap kring dina ansvarsområden.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ser till att våra resenärer får en trygg och pålitlig resa, varje dag.Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan senast 30 juni. Urval sker löpande, vänta därför inte med att söka! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
, 0767-624686.
Axelssons Turisttrafik och Ellénius Buss, gick år 2020 samman i ett gemensamt bolag i syfte att skapa en starkare och mer konkurrenskraftig aktör på marknaden för buss-och transporttjänster. Expansionstakten är hög och vi fortsätter att växa genom förvärv och övertagande av trafik. Som koncern har vi en fordonsflotta på ca 130 moderna fordon och drygt 300 medarbetare där vi tillsammans kan erbjuda beställning- och skoltrafik i stora delar av Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRM Affärsutveckling i Stockholm AB
(org.nr 556720-0117)
Konfidentiell (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konfidentiell Jobbnummer
9997443