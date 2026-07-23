Driftchef
Statens Fastighetsverk / Elektronikjobb / Södertälje Visa alla elektronikjobb i Södertälje
2026-07-23
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Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
SFV Stockholm centralt förvaltar byggnader på Skepps- och Kastellholmen, Riddarholmen, Gamla stan, Djurgården, Tumba och Saltsjöbaden. Bland våra hyresgäster finns myndigheter, museer, restaurang- och hotellverksamhet samt kontors- och bostadshyresgäster.
Värdesätter du att arbeta i byggnader som alla har en historia att berätta? Utmanas du av ny teknik i äldre byggnader? Då kan just du vara den vi söker.
Din roll
I rollen som driftchef för ett av två driftområden inom SFV Stockholm centralt har du personalansvar för ca 10 drifttekniker. Du ansvarar övergripande för driften av fastigheterna så att hyresgästernas verksamhet kan bedrivas på bästa sätt. Du har budget- personal- och arbetsmiljöansvar. Du planerar bemanning och beredskap. Du arbetar även med att planera, genomföra, sammanställa och analysera fastighetsområdets drift samt att utveckla driften i nära samarbete med medarbetarna inom fastighetsområdet. Du rapporterar till fastighetschefen för fastighetsområdet.
Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete i fina miljöer där du får ett stort ansvar för viktiga försörjningssystem. Vi arbetar ständigt med energieffektiviseringar, långsiktig hållbarhet och tekniska förbättringar.Publiceringsdatum2026-07-23Profil
Vi söker dig som har högskole- eller YH-ingenjörsutbildning, alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har flerårig chefserfarenhet från liknande befattning och trivs i rollen att leda, prioritera, delegera, coacha och motivera dina medarbetare. Som driftchef behöver du vara trygg i din roll som chef och ha en förmåga att bygga en kultur med engagemang, ödmjukhet och teamkänsla med dina medarbetare. Det är viktigt att du har erfarenhet av fastighetsdrift och en bredd i ditt tekniska kunnande snarare än att du är specialist inom ett visst område.
Du har arbetat med planering, budget och uppföljning vilket också innebär att du ska ha goda datakunskaper. Vidare är du van att arbeta strukturerat och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. För att lyckas i denna roll behöver du trivas med en vardag med många varierande uppgifter där du får vara både strategisk och operativ.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll, är kommunikativ och värdesätter transparens och tydlighet. Du är en prestigelös lagspelare med god samarbetsförmåga som tycker om att skapa relationer med både hyresgäster, kollegor och leverantörer. Som person är du nyfiken och gillar att ta egna initiativ för att hitta smarta lösningar som förbättrar våra arbetssätt. Att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper ser du som självklart. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt, både på egen hand och i grupp. Strukturerat arbetssätt samt ordning och reda är förutsättningar för att du ska lyckas i rollen.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Filip Tilja tfn 010 478 76 38.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning. Resor ingår i tjänsten.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placering: Stockholm
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av våra förmåner och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
10009969