Driftchef
OnePartnerGroup Mitt AB / Chefsjobb / Karlskoga Visa alla chefsjobb i Karlskoga
2026-07-22
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Vill du kombinera operativt ledarskap med strategiskt ansvar i en säkerhetskritisk verksamhet? Avarn Security söker nu en erfaren ledare till ett uppdrag hos en av Sveriges mest samhällsviktiga kunder, SAAB.
Här får du helhetsansvar för en verksamhet där kvalitet, säkerhet och affärsmässighet går hand i hand och där dina beslut gör verklig skillnad.
Om rollen
Som Driftchef har du det övergripande ansvaret för personal, drift, kund och budget. Du arbetar aktivt med personalfrågor som t.ex. kompetensutveckling, uppföljning och incidenthantering. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar och kommer att bedriva skyddsarbetet i nära samverkan med skyddsorganisationen. Att leda och utveckla verksamheten enligt Avarn Securitys vision, affärsidé och policys samt enligt affärsmål är en självklarhet. Du kommer att aktivt delta i framtagandet av verksamhetens mål och följa upp dessa. Du har nära samarbete med kunder och uppföljning av leveransen.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
• Dokumenterad chefserfarenhet
• Erfarenhet från personalintensiva verksamheter
• Erfarenhet från säkerhetsbranschen
• Stort genuint intresse för personal och vilja att ständigt förbättra och utveckla verksamheten
• Erfarenhet av kundrelationer
• Erfarenhet av skyddslagen och säkerhetsprövningar
Som person har du hög integritet, god samarbetsförmåga och hög servicekänsla. Du har förmåga och erfarenhet av att kommunicera, interagera och samverka med alla typer av funktioner och personligheter med ett högt mått av professionalitet. Du drivs av utveckling, har ett stort engagemang och är lyhörd för verksamheten och dina kollegor.
Eftersom du är genuint intresserad av resultat och måluppfyllelse ser du värdet av affärsmässighet som en röd tråd i alla dina insatser och beslut. Du är pedagogisk och tydlig och trivs med att utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att nå uppsatta mål. Du är prestigelös och lösningsorienterad och trivs i en utåtriktad roll där du arbetar självständigt såväl som tillsammans med andra. Du integrerar Avarns värdeord, ansvar, samarbete och omtanke i ditt dagliga arbete. Du talar flytande svenska och mycket god engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande, strukturerad, förmåga att driva processer framåt.
Vad erbjuder vi dig?
Som kollega på Avarn Security erbjuds du ett flexibelt och självständigt arbete med stor egenpåverkan på planering och genomförande. Du kommer att vara placerad i Karlskoga men resor till siten i Arboga förekommer frekvent, med stor möjlighet att lägga upp planering, närvaro och distansarbete på egen hand. Resor i tjänsten förekommer.
Vi är ett stort företag med ett brett utbud av förmåner och erbjudanden för att säkerställa en kvalitativ och hållbar arbetsmiljö och som exempel erbjuds du ett års fri inkomst- sjukvårds- och barnförsäkring. Självfallet erbjuder vi friskvårdsbidrag och förtroendearbetstid. Förmånsbil ingår också i befattningen och B-körkort är därför ett krav. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Avarn med oss på OnePartnerGroup men du kommer att bli anställd direkt av Avarn.
Vid frågor vänligen kontakta Ebba Götberg eller Johanna Forsell på telefon eller mail ebba.gotberg@onepartnergroup.se
(mailto:ebba.gotberg@onepartnergroup.se
) 072 075 99 54 Johanna.forsell@onepartnergroup.se
(mailto:Johanna.forsell@onepartnergroup.se
) 072 215 63 08
Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.
För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
(org.nr 556894-6072)
691 33 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn Security AB Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ebba Götberg ebba.gotberg@onepartnergroup.se +46720759954 Jobbnummer
10008892