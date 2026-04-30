Driftchef
Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 800 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet. Läs gärna mer om oss på kbab.se.
Vill du leda och utveckla driften i ett fastighetsbolag med ett starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och kundnöjdhet? Vi söker en driftchef som vill ta ansvar för att våra fastigheter drivs effektivt, säkert och långsiktigt hållbart.
Som driftchef har du en nyckelroll i att säkerställa att fastighetsbeståndet håller god teknisk standard och att våra hyresgäster upplever kvalitet, trygghet och säkerhet i sitt boende. Det här är en roll för dig som vill vara en närvarande och operativ chef, med nära koppling till den dagliga verksamheten, medarbetarna och arbetet ute i fastigheterna. Du rapporterar till avdelningschef teknisk förvaltning.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som driftchef har du ansvaret för driftenhetens verksamhet, inklusive personal, arbetsmiljö, budget och resultat. Du säkerställer att fastigheterna är väl driftsäkrade, att tekniska installationer fungerar ändamålsenligt och att verksamheten följer lagstiftning, myndighetskrav och interna riktlinjer. I rollen ingår även ansvar för upphandling, avtal och leveransuppföljning inom driftområdet samt att skapa rätt förutsättningar för enheten genom struktur, kompetens och god samverkan med andra berörda verksamheter.
Du leder, planerar, prioriterar och följer upp arbetet inom driftenheten. Du tar fram driftplan för fastighetsbeståndet, följer upp tekniska installationer och driver åtgärder som stärker funktion, livslängd och energieffektivitet.
Vidare ingår att:
Analysera drift- och mediestatistik samt driva driftoptimering.
Initiera och följa upp utvecklingsinsatser inom exempelvis energieffektivisering, värmebalansering och smart fastighetsförvaltning.
Driva verksamhetsplanering, budgetarbete, ekonomisk uppföljning och prognoser.
Leda och utveckla medarbetare samt säkerställa rätt organisation och kompetens.
Fatta beslut och driva åtgärder som minskar miljö- och klimatpåverkan.
Agera BAS-U för egen personal. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ingenjörs- eller teknikerutbildning med inriktning mot energi, VVS eller styr- och reglerteknik, eller annan bakgrund som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av fastighetsdrift och tidigare chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, budget och personal.
Du har mycket god förståelse för fastighetsdrift och tekniska installationer samt god kunskap om entreprenadjuridik, avtal och upphandling. Du har också god ekonomisk förståelse och är van att arbeta med budget, prognoser och nyckeltal. Rollen kräver god kunskap om arbetsmiljölagstiftning, mycket god svenska i tal och skrift, god engelska samt goda kunskaper i Microsoft Office.
För att lyckas i rollen är du en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, struktur och delaktighet. Du är resultatinriktad, beslutsmässig och har förmåga att prioritera i en verksamhet med många parallella frågor. Du trivs i ett verksamhetsnära ledarskap och har lätt för att växla mellan att leda, följa upp och vara nära det operativa arbetet. Vidare är du strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig en viktig chefsroll där du får möjlighet att påverka och utveckla driftverksamheten i en organisation med fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktigt värdeskapande.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Bostads AB
(org.nr 556041-7916)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef fastighetsutveckling
Lars Brandelius lars.brandelius@karlstad.se 054-5402123 Jobbnummer
9884028