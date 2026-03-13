Driftavtalsförvaltare till Lejonfastigheter
2026-03-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ta ansvar för Linköpings viktigaste hus? Nu söker vi en driftavtalsförvaltare som är relationsskapande, strukturerad och gillar att samverka med andra.
Samhällsfastigheter är vår specialitet. Våra fastigheter är kärnan i vårt uppdrag men viktigast är människorna som vistas i dem varje dag. Det är för deras skull vi tar ansvar för Linköpings viktigaste hus. Hos oss blir du del av ett framåtdrivande fastighetsbolag som gör samhällsnytta varje dag. Vill du vara med och utveckla Linköping?
Du behövs när Linköping utvecklas
Som driftavtalsförvaltare hos Lejonfastigheter ansvarar du för våra avtal kopplade till driftverksamheten inom egenägda fastigheter. Du är delaktig i såväl daglig drift som i den fortsatta utvecklingen av vårt arbete. I din roll är du Lejonfastigheters kontaktperson mot våra driftleverantörer och säkerställer att fastighetsdriften sköts med kundens bästa i fokus och i enlighet med tecknade avtal. Du har en god relation med våra driftleverantörer och säkerställer att våra driftavtal för fastighet efterlevs. Här får du möjlighet och utrymme att vara innovativ och nytänkande inom ramarna för vårt uppdrag och våra mål. Du får stort eget ansvar och driver ditt arbete framåt. I din roll som driftavtalsförvaltare med fokus på fastighet kommer du främst att arbeta med:
Säkerställa att driftavtal för våra egenägda fastigheter efterlevs och utvecklas i samarbete med avtalspart - kravställning, uppföljning, tolkning, avtalsförändringar och reklamationer.
Budget-, kostnads- och kvalitetsansvar för ansvarsområdet.
Säkerställa att arbetet utförs enligt uppsatta processer i ledningssystem.
Leda och utveckla ditt ansvarsområde i linje med Lejonfastigheters uppdrag för att bolaget ska nå sina mål
Du blir en del av vår drivna och kompetenta driftgrupp med nio kollegor och kommer även i hög utsträckning att samverka med övriga kollegor på Lejonfastigheter och våra driftleverantörer.
Vårt erbjudande
På Lejonfastigheter får du möjlighet att arbeta i en modern, aktivitetsbaserad miljö. Du blir del av en kultur som uppmuntrar utveckling och präglas av gemenskap och glädje. Hos oss möts du av ett välkomnande och öppet klimat där vi skapar förutsättningar för framgång tillsammans.
Långsiktighet och hållbarhet präglar våra fastigheter och givetvis även vår arbetsmiljö. Våra medarbetare ska kunna ha en balanserad vardag och hälsa både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi flexibla arbetstider, hälsofrämjande förmåner och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba på Lejonfastigheter här.
Vad har du med dig till oss?
Vi söker dig som har eftergymnasial teknisk utbildning alternativt relevant yrkeserfarenhet med påbyggnadskurser inom teknisk förvaltning. Du har flerårig erfarenhet inom drift och skötsel av fastigheter, byggteknisk kunskap inom fastighet, samt kunskap och erfarenhet av ABFF- och AFF-avtal eller motsvarande avtal. Du har dessutom stor vana att arbeta i en driftorganisation och att säkra avtalsefterlevnad. Lejonfastigheter är en beställarorganisation, därför är det viktigt att du är en god och affärsmässig beställare.
För att trivas i rollen behöver du gilla att driva utveckling i nära samarbete med avtalspart och att arbeta i en kundorienterad organisation. I ditt arbete är du driven, proaktiv och lösningsorienterad. Rollen innebär många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att du är flexibel, har goda kommunikativa kunskaper samt har lätt för att skapa och bibehålla relationer. Du lägger stor vikt vid att kommunicera med och uppdatera berörda parter under arbetets gång och är tillmötesgående, tydlig och lyhörd i ditt bemötande.
Du trivs med att samverka med andra och har mycket god samarbetsförmåga, samtidigt som du är självgående och driver ditt arbete framåt. Du tar initiativ för att uppnå resultat och är bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ta ansvar med oss
Vi ser fram emot din ansökan senast 31 mars. Välkommen att ta ansvar för Linköpings viktigaste hus tillsammans med oss!
Lejonfastigheter samarbetar med AS&B Executive i denna rekrytering. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Emelie Törnvall på 070-618 11 58.
Om Lejonfastigheter
Lejonfastigheter äger, utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter där tiotusentals Linköpingsbor vistas och arbetar varje dag. Vårt uppdrag är att förse Linköpings kommun med ändamålsenliga lokaler. Vi ägs av Linköpings Stadshus AB och vårt uppdrag fokuserar på fastigheter för skola, omsorg, sport, kultur och andra former av samhällsservice - till exempel räddningstjänst och bibliotek. Sammanlagt äger vi nästan 250 fastigheter som innefattar ungefär 1000 hus, vilka skapar värde för de kommunala verksamheterna och invånarna runt om i Linköping. När verksamheternas behov förändras anpassar vi våra fastigheter, hyr in lösningar från andra fastighetsägare eller ser till att det byggs nytt. Med lyhördhet, nytänkande och långsiktighet arbetar vi för att uppnå vår vision: att bidra till ett attraktivt Linköping där människor trivs och utvecklas - genom hela livet. Ersättning
