Driftarbetare till driftenheten
2025-09-02
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Som medarbetare inom Vimmerby kommuns Driftenhet ingår du i ett arbetslag med 16 medarbetare och 2 arbetsledare. Vårt uppdrag är att förvalta, anlägga och utveckla kommunens gator, parker och fritidsområden frö att skapa en tilltalande stadsbild. I det dagliga arbetet är vi med och skapar förutsättningar för Vimmerby som en attraktiv och tillgänglig kommun som erbjuder möjlighet till friluftsliv och rekreation.
Som Driftarbetare hos oss arbetar du med löpande skötsel och anläggning av våra parker, gator, idrottsanläggningar, badplatser, leder och spår. Rollen innefattar ett omväxlande och stimulerande arbete med stort eget ansvar. Du kommer att ha en varierande vardag med hela kommunen som din arbetsplats. Arbetet är fysiskt krävande och vi använder oss till stor del av maskiner och redskap i det dagliga arbetet. Arbetet är bland annat säsongbetonat och i tjänsten ingår även snöröjning och vinterberedskap. Tjänstgöring förekommer även vissa helger framförallt under vinterhalvåret.Kvalifikationer
För tjänsten krävs utökat B-körkort samt god förståelse för det svenska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du har reparationsvana av maskiner samt om du är utbildad i arbete på väg. Har du även yrkesmässig erfarenhet av gata/park och grönytemaskinvana ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att skapa de bästa förutsättningarna för kommunens grönområden och anläggningar. Du bör vara praktiskt lagd och vara lösningsorienterad för att sköta maskiner och diverse anläggningar. Som person gillar du social kontakt och jobbar engagerat och målinriktat. Det är av vikt att du är organiserad och noggrann, samt trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt på personliga egenskaper och intresse för vad tjänsten innebär. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
