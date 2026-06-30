Driftansvarig tekniker - Rentokil
Rentokil Sverige AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Sundsvall Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Sundsvall
2026-06-30
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Företagsbeskrivning
Vi är ett av Sveriges största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. I Sverige finns vi representerade från Boden i norr till Malmö i söder. Rentokil är en del av Rentokil Initial koncernen – världens största bolag inom skadedjurskontroll med huvudkontor i England. Rentokils vision är att uppfattas som det mest omtyckta och respekterade serviceföretaget i världen. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare. Vi arbetar utifrån våra fyra värdeord, service, relationer, teamwork och ansvar. Den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra medarbetare. Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Du har nu chansen att bli en del av ett starkt team!
Vad vi erbjuder dig
ett innovativt och offensivt team
ett varierande och fritt arbete
friskvård
kollektivavtal
Lokalt för Sundsvall och Västernorrlands län söker vi på Rentokil nu dig som vill arbeta som driftansvarig tekniker hos oss. Tjänsten är en arbetsledande befattning med placering i distriktets stab där andra Driftansvariga, Koordinatorer och District Manager ingår.
Vi söker dig som har ett stort intresse av affärsutveckling och kvalitetsarbete. Meriterande är erfarenhet från uppsökande försäljning, B2B. Du kommer lokalt att ingå i ett offensivt team med ett starkt fokus på tillväxt och hög servicenivå. I rollen som driftansvarig tekniker hos oss deltar du i det dagliga arbetet kring avhjälpande saneringar, förebyggande inspektioner och projekteringar ute hos våra kunder. Parallellt med driften kommer du ha administrativa arbetsuppgifter som inkluderar uppföljning av kvalitetsmål, planering av driften och beställningar av material.
Trivs du att vara "spindeln i nätet" och ha många saker igång samtidigt så kan detta vara en tjänst för dig!
Vår övertygelse är att framgång börjar med mjuka värden och just atmosfären är otroligt viktig för oss.
Vi söker dig som gläds åt teamets framgångar oavsett roll i leveransprocessen.
Ytterligare information
Ansökan
Vi arbetar med löpande urval och därför vill vi gärna få in din ansökan så snart som möjligt.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Tjänsten är en tillsvidareanställning där vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Rentokil kontrollerar alltid belastningsregister före anställning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentokil Sverige AB
(org.nr 556526-3976)
Baldersvägen 15 (visa karta
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856 40 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9985708