Drift-/Underhållstekniker till Nevel i Åstorp
2026-05-05
Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. De servar nära 100 industrikunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Nevel driver mer än 130 anläggningar för energiproduktion och förvaltar 40 fjärrvärmeverk, som tillsammans producerar 1,9 TWh energi årligen, vilket motsvarar uppvärmning av 100 000 hushåll. Med en årlig omsättning på 150 miljoner euro, sysselsätter Nevel 190 experter i såväl Sverige som Finland och Estland.Vi på OnePartnerGroup söker nu en Drift- & Underhållstekniker till Nevel i Åstorp.
För mer information om Nevel: www.nevel.com.
Rollen
Som Drift-/Underhållstekniker på Nevel kommer du att utgöra en central funktion i verksamheten som utgår från Åstorp. Du kommer att vara med och bygga upp verksamheten och utgöra navet i teknikerteamet genom att säkerställa daglig drift- och optimeringen ute på anläggningarna. Du kommer att arbeta med både underhåll och utveckling på pannorna ute på anläggningarna. Rollen erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta brett, både med praktiskt och administrativt.
Du kommer i rollen huvudsakligen innefatta:
Rondering av anläggningar
Utföra avhjälpande underhåll
Felsöka och åtgärda problem
Optimera drift
Proaktivt arbetsmiljö- och förbättringsarbete
Du kommer att utgöra en del av ett nytt starkt team som ska arbetar nära tillsammans för att hitta effektiva lösningar på problem och bidra till Nevels ständiga förbättringsarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på dagtid med beredskapstjänstgöring (1h inställelsetid).
Din Profil
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och helst flera års erfarenhet som underhållstekniker, drifttekniker, driftingenjör eller annan likvärdig erfarenhet. Har du en teknisk utbildning inom kraft/värme/energi och/eller Certifikat som pannoperatör (kategori 1) samt god el-kunskap är detta mycket meriterande. Vi söker dig som är en lösningsorienterad, självgående team-player som inte har några problem att arbeta självständigt. Det är ett absolut krav att du har B-körkort, goda språkkunskaper i svenska och bor maximalt 1h resväg från Åstorp.
Ansökan?
Här blir du erbjuden en utvecklande och stimulerande roll med möjlighet att bidra med dina kunskaper och samtidigt växa med Nevel. De erbjuder konkurrenskraftiga löner, förmånligt friskvårdsbidrag och i övrigt goda förutsättningar för att du ska trivas och lyckas i rollen. Vill du söka tjänsten så gör du det på länken. Urval och intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan redan idag. För frågor är du välkommen att kontakta Niclas Arheden på Niclas.arheden@onepartnergroup.se
eller 0734255237.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://nevel.com/sv/
265 38 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nevel AB Kontakt
Affärsområdeschef
Niclas Arheden niclas.arheden@onepartnergroup.se +46734255237
9893269