Drift- och underhållstekniker till Starka Betongelement
Koncernen Starka Betongelement är ett av de ledande företagen på marknaden inom prefabricerade betongprodukter. Vårt anseende bygger på en solid grund av lång erfarenhet där vår position har stärkts genom att vi vävt samman hantverksskicklighet och kvalitetstänkande i ett hållbart material. Inom koncernen omsätter vi cirka 500 miljoner och är 220 anställda. Vi drivs av visionen att vi skapar hållbara miljöer i betong på våra anläggningar i Arboga, Kristianstad och Ängelholm.
Koncernmoderbolaget är Starka AB, och i koncernen ingår två bolag förlagda till fyra orter: Lund, Kristianstad, Ängelholm samt Arboga.
Starka är ett självständigt privatägt företag i tredje generationen som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter. Vi har specialistkompetens och moderna resurser för utveckling och tillverkning av betongelement, stödmurar och markkomplettering.
Service- och underhållstekniker
Nu söker vi en service-och underhållstekniker som i huvudsak kommer arbeta med att säkerställa en driftsäker produktion för bolagets betongstation men arbetsuppgifter kan även ske på andra avdelningar inom fabriken. Arbetet är varierat och omfattar både akuta insatser och planerat underhåll, vilket gör att du får en bred och utvecklande roll i vår organisation.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Reparation, felsökning och underhåll av produktionsutrustning
Förebyggande underhåll samt arbete i underhållssystem
Installation, justering och uppgradering av maskiner och utrustning
Samarbete med produktionspersonal för att säkerställa drift, kvalitet och effektiv produktion
Dokumentation av utfört arbete och rapportering i underhållssystem
Efterlevnad av säkerhets- och kvalitetsföreskrifterPubliceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Erfarenhet som mekaniker eller servicetekniker
Goda kunskaper inom mekanik, gärna från fordon eller industrimiljö
Kunskaper inom el, svets, hydraulik och pneumatik
God datorvana
Goda kunskaper i svenska
Vi söker dig som är självgående, initiativrik och serviceinriktad, och som trivs i en roll där struktur, ansvar och säkerhet står i centrum. Erfarenhet av att arbeta i olika processer och en god förståelse för hur de hänger ihop ser vi som mycket meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta i underhållssystem, exempelvis Idus.
Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, behåller lugnet även när tempot är högt och har lätt för att prioritera rätt. Vi tror att du tänker långsiktigt, värdesätter ordning och reda och drivs av att fortsätta utvecklas i din roll. Du är dessutom en person som vågar ta dig an nya utmaningar och ser förändring och problemlösning som en möjlighet att växa. Hos oss är det inte antalet år i yrket som är avgörande, utan din kompetens, ditt engagemang och din förmåga att utvecklas över tid.
Vi erbjuder
På Starka ser vi lärande och utveckling som en självklar del av arbetet. Här blir man aldrig fullärd, istället får du kontinuerlig möjlighet att bygga på din kompetens, utvecklas i din roll och möta nya utmaningar.Vi tror på långsiktighet och vill skapa samarbeten som håller över tid. Du blir en del av en trygg och väl sammansatt arbetsgrupp med högt i tak, där människor med olika bakgrunder och erfarenheter arbetar tillsammans. Det ser vi som en stor styrka, eftersom det ger oss möjlighet att lära av varandra, dela kunskap och fortsätta utvecklas tillsammans.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Frågor om tjänsten besvaras av: Maria Aspenbom, maria.aspenbom@atalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dit är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
291 36 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Starka Betongelement Kontakt
Maria Aspenbom maria.aspenbom@atalent.se
