Drift- och underhållstekniker - teknik och problemlösning i fokus
2025-12-29
Nacka vatten och avfall har som vision att skapa Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling. Vi är ett helägt bolag av Nacka kommun, en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Vi verkar för vår livsmiljö och att viktiga delar i vardagen fungerar under dygnets alla timmar. Hos oss hittar du en arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och gemensamt ansvar präglar vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att utveckla Nacka vatten och avfall i enlighet med vår affärsidé, våra strategiska mål och våra värderingar: professionella, nytänkande och hållbara.
Vi erbjuder dig
En omväxlande roll i en samhällsviktig verksamhet där teknik, samarbete och service står i centrum.
Du blir en del av gruppen Anläggning inom VA-avdelningen och arbetar tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Rollen ger dig möjlighet att arbeta brett med våra VA-anläggningar och med den teknik som finns i dem. System, styrning och digitala arbetssätt är en naturlig del av vardagen och kommer att bli allt viktigare framåt. Här får du möjlighet att föreslå förbättringar och utvecklas tillsammans med verksamheten.
Din roll
Som drift- och underhållstekniker ansvarar du för förebyggande och avhjälpande underhåll inom vatten och avlopp. Du arbetar med tekniska anläggningar i ledningsnätet, såsom pumpstationer och vattentorn. Rollen är bred och varierad och kombinerar praktiskt arbete ute i anläggningarna med arbete i drift- och underhållssystem.
En arbetsdag kan innehålla planerade ronder och tillsyn, felsökning och åtgärder vid driftstörningar, arbete med styr- och övervakningssystem samt dokumentation och uppföljning i system. Du bidrar till att säkerställa driftsäkerhet och funktion och är med och utvecklar arbetssätt, rutiner och tekniska lösningar.
I rollen ingår även kontakt med kunder och entreprenörer, där ett professionellt och serviceinriktat bemötande är en viktig del av uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter
- Utföra förebyggande, avhjälpande underhåll av anläggningar
- Felsökning och åtgärder vid driftstörningar, både ute i anläggningarna och via system
- Arbete med styr- och övervakningssystem samt tekniska kommunikationslösningar
- Reparation och utbyte av komponenter såsom pumpar, ventiler och givare
- Dokumentation, rapportering och uppföljning i drift- och underhållssystem
- Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner
Din profil och bakgrund
Vi söker dig som har en teknisk grund och viss erfarenhet av drift-, underhålls- eller servicearbete och som vill fortsätta utvecklas i en roll med både praktiskt arbete och ett tydligt tekniskt fokus. Du är trygg nog att arbeta självständigt i vardagen, men ser också värdet av samarbete och gemensamt ansvar.
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av tekniskt drift-, underhålls- eller servicearbete, exempelvis inom VA, VVS, industri, el eller mekanik
- Teknisk utbildning inom underhåll, el, mekanik eller motsvarande, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
- Vana av att arbeta med digitala verktyg och system
- B-körkort
Du har ett gott självledarskap och förmåga att planera, prioritera och ta ansvar för ditt arbete. Du arbetar strukturerat och med ett medvetet säkerhetstänk, samtidigt som du är flexibel och lösningsfokuserad när förutsättningarna förändras.
Du är lyhörd och samarbetar väl med andra, men trivs också med att arbeta självständigt. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande i kontakt med både kollegor, kunder och entreprenörer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser och din vilja att utvecklas och bidra i en samhällsviktig verksamhet.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.
Vi sitter i moderna lokaler i Finntorp, i närheten av Sickla Köpkvarter med goda kommunikationer.
Tjänsten kommer att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut. Självklart är du dock välkommen med din ansökan fram till sista ansökningsdag den 22:e januari.
