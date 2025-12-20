Drift- och underhållsmedarbetare till utemiljö

Eterni Sweden AB / Anläggningsarbetarjobb / Helsingborg
2025-12-20


Vill du bli en del av ett trevligt team som säkerställer att offentliga miljöer, parker och grönytor ser trevliga och fina ut? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig redan idag!

Publiceringsdatum
2025-12-20

Arbetsuppgifter
Tillsyn och enklare drift av teknisk utrustning och fastighetssystem

Enklare underhållsåtgärder

Gräs- och häckklippning

Beskärningsarbeten

Renhållning och ordning på området

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är noggrann, positiv och lösningsorienterad, och som trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar. Du har ett tekniskt intresse och gärna tidigare erfarenhet av drift, enklare underhåll eller fastighetsskötsel.
Du har ett praktiskt handlag, god initiativförmåga och är serviceinriktad. Du bidrar till en god stämning på arbetsplatsen och gillar att lösa problem.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Att trivas med varierade arbetsuppgifter, att kunna ta ansvar och att ha ett sinne för ordning ser vi som en självklarhet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Drift och underhållstekniker är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson på Sara.persson@eterni.se.
Plats: Helsingborg

Start: Enligt överenskommelse (Säsong)

Arbetstider: Dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36  HELSINGBORG

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Sara Persson
sara.persson@eterni.se

Jobbnummer
9658163

