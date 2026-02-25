Drift- och underhållsmedarbetare till utemiljö
Eterni Sweden AB / Anläggningsarbetarjobb / Helsingborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Helsingborg
2026-02-25
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett trevligt team som säkerställer att offentliga miljöer, parker och grönytor ser trevliga och fina ut? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig redan idag!Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Tillsyn och enklare drift av teknisk utrustning och fastighetssystem
Enklare underhållsåtgärder
Gräs- och häckklippning
Beskärningsarbeten
Renhållning och ordning på området
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är noggrann, positiv och lösningsorienterad, och som trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar. Du har ett tekniskt intresse och gärna tidigare erfarenhet av drift, enklare underhåll eller fastighetsskötsel.
Du har ett praktiskt handlag, god initiativförmåga och är serviceinriktad. Du bidrar till en god stämning på arbetsplatsen och gillar att lösa problem.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Att trivas med varierade arbetsuppgifter, att kunna ta ansvar och att ha ett sinne för ordning ser vi som en självklarhet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Drift och underhållstekniker är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson på Sara.persson@eterni.se
.
Plats: Helsingborg
Start: Enligt överenskommelse (Säsong)
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Peter De Clairac peter.de.clairac@eterni.se Jobbnummer
9764010