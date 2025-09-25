Drift- och underhållsamordnare - Fastighetsbranschen, Linköping

Sway Sourcing Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Linköping
2025-09-25


Vill du bidra med din expertis inom fastighetsdrift och underhåll i en verksamhetsnära miljö?
Vi söker en erfaren Drift- och underhållsamordnare till vår kund i Linköping. I rollen blir du spindeln i nätet mellan interna verksamheter, leverantörer och entreprenörer, där du får möjlighet att påverka både drift och utveckling.
Dina ansvarsområden
Vara kontaktperson mot leverantörer och externa parter inom drift och fastighet

Delta i flyttar av verksamheter inom produktion

Hantera beställningar av utrustning och installationer i verkstadsmiljö

Samordna besiktningar av utrustning (t.ex. traverser, dragskåp, stegar)

Ansvara för avdelningsfordon (inköp, service, tvätt, däckbyten m.m.)

Delta i arbetsmiljöronder och säkerställa att åtgärder genomförs

Följa upp felanmälningar kopplade till lokaler och koordinera åtgärder

Delta i förbättringsforum och driva utvecklingsarbete

Din profil

Minst 7 års erfarenhet från fastighetsbranschen

Gedigen kunskap inom drift och underhåll av fastigheter

Förmåga att agera samordnare med många kontaktytor

Erfarenhet av både operativt och administrativt arbete

God kommunikationsförmåga och lösningsorienterat förhållningssätt

Uppdragets ramar
Plats: Primärt Malmen (Linköping), viss tid i Tannefors Roll: Drift- och underhållsamordnare Omfattning: Heltid, på plats Uppdragsperiod: Start snarast, 3-5 månader initialt. Möjlighet till förlängning och ev. övergång till anställning hos kunden
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Christopher Sandoval
christopher@swaysourcing.com

Jobbnummer
9526141

