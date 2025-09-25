Drift- och underhållsamordnare - Fastighetsbranschen, Linköping
Sway Sourcing Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Linköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Linköping
2025-09-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du bidra med din expertis inom fastighetsdrift och underhåll i en verksamhetsnära miljö?
Vi söker en erfaren Drift- och underhållsamordnare till vår kund i Linköping. I rollen blir du spindeln i nätet mellan interna verksamheter, leverantörer och entreprenörer, där du får möjlighet att påverka både drift och utveckling.
Dina ansvarsområden
Vara kontaktperson mot leverantörer och externa parter inom drift och fastighet
Delta i flyttar av verksamheter inom produktion
Hantera beställningar av utrustning och installationer i verkstadsmiljö
Samordna besiktningar av utrustning (t.ex. traverser, dragskåp, stegar)
Ansvara för avdelningsfordon (inköp, service, tvätt, däckbyten m.m.)
Delta i arbetsmiljöronder och säkerställa att åtgärder genomförs
Följa upp felanmälningar kopplade till lokaler och koordinera åtgärder
Delta i förbättringsforum och driva utvecklingsarbete
Din profil
Minst 7 års erfarenhet från fastighetsbranschen
Gedigen kunskap inom drift och underhåll av fastigheter
Förmåga att agera samordnare med många kontaktytor
Erfarenhet av både operativt och administrativt arbete
God kommunikationsförmåga och lösningsorienterat förhållningssätt
Uppdragets ramar
Plats: Primärt Malmen (Linköping), viss tid i Tannefors Roll: Drift- och underhållsamordnare Omfattning: Heltid, på plats Uppdragsperiod: Start snarast, 3-5 månader initialt. Möjlighet till förlängning och ev. övergång till anställning hos kunden
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Christopher Sandoval christopher@swaysourcing.com Jobbnummer
9526141