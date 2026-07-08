Drift- och bemanningskoordinator till restaurangverksamheter
M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-08
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Är du en strukturerad ledare med bakgrund från restaurang eller hotell? Trivs du med att planera, koordinera och skapa förutsättningar för en välfungerande drift? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker en Drift- och bemanningskoordinator för ett vikariat mellan den 10 augusti och den 15 december. Du får en nyckelroll i vår restaurangverksamhet och ansvarar för den dagliga bemanningsplaneringen för en av våra kunders större restauranger, så att verksamheten alltid har rätt förutsättningar att leverera en förstklassig gästupplevelse.
I rollen arbetar du nära restaurangchefer och medarbetare för att säkerställa en effektiv drift, hög service och en kostnadseffektiv bemanning. Ingen dag är den andra lik, och du trivs med att fatta snabba beslut när förutsättningarna förändras.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Planera och koordinera den dagliga bemanningen för våra tre restauranger.
Säkerställa rätt bemanning utifrån bokningsläge, gästflöden och verksamhetens behov.
Hantera schemaändringar, sjukfrånvaro och andra förändringar i den dagliga driften.
Koordinera och fördela personal mellan restaurangerna vid behov.
Arbeta nära restaurangcheferna för att skapa en smidig och effektiv drift.
Följa upp bemanningskostnader och bidra till en hållbar personalplanering.
Vara ett operativt stöd i den dagliga verksamheten.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet från restaurang-, hotell- eller annan större serviceverksamhet.
Har erfarenhet av personalplanering, schemaläggning eller operativ drift.
Är van att koordinera personal och skapa struktur i en verksamhet med högt tempo.
Är lösningsorienterad, prestigelös och har ett naturligt driv.
Kommunicerar tydligt och bygger goda relationer med både chefer och medarbetare.
Har god administrativ förmåga och arbetar obehindrat i digitala planeringssystem.
Vi erbjuder
Det här är ett spännande vikariat där du får en central roll i en dynamisk restaurangverksamhet. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och ett gemensamt fokus på kvalitet, service och samarbete.
Anställningsform: Vikariat Period: 10 augusti – 15 december Omfattning: 80 % Lön: 32 000–37 000 kr per månad (heltidslön), beroende på erfarenhet och kvalifikationer. Plats: Stockholm
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8042307-2093475". Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9997508